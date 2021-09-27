Итоги правления канцлера Меркель в Германии: Энергетический кризис и нашествие мигрантов

Ангела Меркель покидает пост канцлера Германии после 16 лет у власти. Фото: REUTERS

Когда начинают обсуждать не конкретные поступки лидера государства, а детали его одежды, это плохой знак. Целые газетные полосы о цветастых носках канадского премьера Трюдо или диковатых галстуках его британского коллеги Джонсона — симптом тяжелейшего кризиса смыслов на Западе: если содержания — ноль, так хотя бы заполним пустоту, говоря о форме.

Точно так же и Ангела Меркель. Когда 16 лет назад она пришла к власти — Германия была на пике мощи, со здоровой экономикой и самостоятельной внешней политикой. Тот Берлин не боялся бросать вызов США, протестуя вместе с Москвой и Парижем против англо-американской оккупации Ирака в 2003 году.

А теперь… А что, собственно, теперь? Давайте лучше в очередной раз перетрем забавные привычки «Ангелы Хорстовны» — это хотя бы весело.

Например, ее постоянный жест на публичных мероприятиях, получивший прозвище «ромб Меркель». Странное положение пальцев, похожее, скорее, даже не на ромб, а на треугольник.

Мне нужна была поза, чтобы занять руки, вот я и придумала эту комбинацию безо всяких советов со стороны, — объясняет госпожа канцлер.

С тех пор у загадочного жеста появилось много пародий, а конспирологических объяснений — еще больше. Нам нравится одно. «Опрокинутый треугольник» — символ лунной (темной) энергии, упадка и нестабильности: поставьте пирамиду вверх тормашками — и она рано или поздно упадет. Наверное, именно этой метафорой можно описать итоги 16-летнего правления Меркель. Но не будем торопиться.

Ибо есть другая игра: изучать ее пиджаки. Всех мыслимых расцветок — прямо «50 оттенков Меркель» — но одного покроя: мешковатых, словно с чужого плеча, и неизменно застегнутых на все пуговицы.

Госпожа канцлер всегда собранна и готова к работе, госпожа канцлер слишком печется о народе, чтобы думать о своем имидже, госпожа канцлер может 25 лет подряд носить один и тот же выцветший кардиган, — умиляются журналисты. Забывая, что болезненная бережливость — еще один признак упадка. «Золотой век» стал таким не потому, что строители дворцов экономили на украшениях.

Или еще деталь. 2013 год, Эдвард Сноуден рассказывает миру о грандиозной программе слежки американских спецслужб за простыми людьми и национальными лидерами. В числе последних — и Меркель. Оказывается, ЦРУ и АНБ прослушивали ее переговоры, еще когда Ангела была «молодым перспективным политиком» в 2002 году. Позже, как писали немецкие СМИ, шпионское оборудование для перехвата и взлома трафика ее смартфона располагалось недалеко от посольства США в Берлине. В ином случае это бы вызвало международный скандал, отзыв дипломатов или даже санкции. А тут — «Ангела Хорстовна» вместо айфона просто завела еще один телефон, попроще, «с кнопочками». И ничего. Не рушить же евроатлантическую солидарность из-за какой-то мелочи.

И да, мы не просто так называем ее на русский манер. Меркель росла в ГДР, там язык Пушкина изучался в школах. И до сих пор может щегольнуть им на встречах в Кремле.

Другой привет из прошлого — периодически всплывающие фото в жанре «ню», где предположительно, изображена будущая госпожа канцлер. Ее молодость пришлась на семидесятые: пик секс-революции, нудизм, экологические движения. Так что ничего удивительного.

Но нет, эти фото никак не повлияли на рейтинг канцлера. Тот вообще был, как говорят политологи, «тефлоновым». Госпожу Меркель не смог утопить ни финансовый шторм-2008. Ни кризис еврозоны-2013 (когда Старая Европа, пытаясь спасти проблемного члена ЕС, Грецию, от дефолта по госдолгам, влила в нее 300 млрд евро — в основном из кармана богатого немецкого налогоплательщика).

Столь же благополучно «Ангела Хорстовна» проплыла и мимо кризиса с беженцами-2015. «Второе переселение народов» привело к ухудшению ситуации с преступностью и росту популярности правых консерваторов наподобие партии «Альтернатива для Германии». Кстати, в бюджете ФРГ 2016-21 годов «на нужды беженцев» было запланировано аж 110 млрд евро. Но ничего, немецкий бюргер богат и должен каяться за свои исторические преступления — может и заплатить.

Наконец, даже ужасный теракт в Берлине в декабре-2016 не помешал Меркель переизбраться в следующем году. Говорю же — «тефлоновый канцлер».

И есть соблазн, как любят делать критики, назвать эту «девочку из Уккермарка» политическим нулем, американской марионеткой или иными малоприятными эпитетами. Но, с другой стороны, вопреки всей антироссийской риторике, самые главные дела тихо продолжали делаться.

В 2010 году Москва и Берлин начали строить газопровод «Северный поток-1», законченный двумя годами позже. В последующее десятилетие импорт голубого топлива в Германию поднялся на 50%, но даже и этого не хватало для полного удовлетворения ее экономики. Так что в 2018 году — казалось бы, на пике антироссийских санкций, «дела Скрипалей» и прочего безумия — началось строительство «Северного потока-2», который — опять-таки, вопреки всем провокациям США — почти закончен.

Так что, возможно, эта «бесхребетность» и «отсутствие собственного мнения» была лишь маской, за которой Меркель, когда было нужно, не боялась продавливать волевые решения наподобие тех же «Потоков».

Так что для нынешних «сумерек Европы» — она, наверное, идеальный лидер. А это именно сумерки, если не сказать хуже. С 1980 по 1995 год среднегодовой рост ВВП Германии составил 2,1%; с 1996 по 2005 год (перед Меркель) — 1,3%; при Меркель (2006-2020) — лишь 1,1%.

Даже гордость страны, немецкий автопром, стагнирует: в 2011 году — 5,8 млн легковых автомобилей; в 2019 — 4,6 млн; про кризисный 2020-й и говорить грустно: лишь 3,7 млн. А ведь один рабочий на автозаводе — это 10 рабочих мест на фабриках-смежниках.

Или еще один показатель — производство электроэнергии в Германии. По иронии судьбы, первый год Меркель, 2006-й, стал ее историческим максимумом: 54 млн мегаватт-часов в пиковый месяц. В последний докризисный год, 2019-й, таковая составила лишь 37 мегаватт-часов в пиковый месяц.

То есть можно бесконечно долго философствовать о «закате Европы» — а можно просто сравнить эти две цифры производства энергии, без которой нет и промышленности. Внешняя причина тому — «зеленая истерия» (задолго до Греты Тунберг, конечно): надо закрыть АЭС и угольные ТЭЦ, поэтому что они-де «вредят природе». И закрывают. И, одновременно пытаясь хоть как-то заткнуть дыру в энергобалансе, увеличивают закупки экологически чистого топлива — российского газа.

Но есть и другая причина, глубинная. Как будто некие тайные силы решили любой ценой уничтожить старые национальные государства Старой Европы, для чего понадобилось подорвать их реальную экономику и ослабить общество, наводнив его беженцами и нетрадиционными ценностями.

Впрочем, это лишь конспирология. А Меркель — идеальный капитан европейского «Титаника», ведущий свой корабль к неизбежному… со спокойствием и мужеством.