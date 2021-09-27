Трампу прочат победу на следующих выборах

Дональд Трамп долгое время хранил молчание по поводу своего возможного участия в выборах 2024 года Фото: REUTERS

Согласно результатам опроса, проведенного компанией Rasmussen Reports, если бы президентские выборы в США проходили в ближайшее время, Дональду Трампу удалось бы одержать на них победу. Причем, с достаточно убедительным перевесом.

В Rasmussen Reports утверждают, что если бы Дональду Трампу и Джо Байдену довелось сейчас схлестнуться в споре за президентское кресло, победа первого была бы обеспечена 51% голосов против 41%, которые отдали бы за демократа.

Если бы от кандидатом от Демократической партии стала нынешний вице-президент США Камала Харрис, то счет стал бы 52% против 39% в пользу Трампа.

Сторонники действующего президента утверждают, что компания Rasmussen Reports, основанная в 2003 году и имеющая явную консервативную направленность, во время двух последних президентских выборов в США ошиблась в прогнозах, неправильно назвав количество голосов, отданных за того или иного кандидата.

Вместе с тем, на выборах 2008 и 2012 годов прогнозы компании оказались достаточно точными.

Кроме того, недавно опубликованный опрос, проведенный компанией Emerson Polling, также свидетельствует о лидерстве Трампа, правда с меньшим перевесом – 46,6% против 45,5%.

Ранее Дональд Трамп, долгое время хранивший молчание по поводу своего возможного участия в выборах 2024 года, заявил, что помешать баллотироваться ему может «только плохой звонок от врача».