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В мире25 сентября 2021 23:09

Трамп заявил, что от участия в выборах он откажется только при болезни

Республиканец планирует снова баллотироваться в президенты
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Дональд Трамп думает, что кроме болезни от участия в выборах его ничто не удержит

Дональд Трамп думает, что кроме болезни от участия в выборах его ничто не удержит

Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что от участия в выборах его может удержать только болезнь.

"Думаю, плохой звонок от доктора или что-то в этом духе", - заявил республиканец в интервью радиостанции Real America's Voice.

Как ранее писал сайт kp.ru, Трамп в сентябре заявил, что к следующим президентским выборам в Соединенных Штатах страна будет развалена президентом Джо Байденом.

Как заявил политик, при нынешнем американском лидере США "покатились под откос". По словам Трампа, у американцев "не останется страны", когда они пойдут на выборы в Палату представителей Конгресса США в 2022 году или выборы президента в 2024 году.

Кроме того, Трамп усомнился в самостоятельности действующего главы государства Джо Байдена. По его мнению, вместо президента страной могут управлять другие люди.