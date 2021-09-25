Трамп заявил, что от участия в выборах он откажется только при болезни

Дональд Трамп думает, что кроме болезни от участия в выборах его ничто не удержит Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что от участия в выборах его может удержать только болезнь.

"Думаю, плохой звонок от доктора или что-то в этом духе", - заявил республиканец в интервью радиостанции Real America's Voice.

Как ранее писал сайт kp.ru, Трамп в сентябре заявил, что к следующим президентским выборам в Соединенных Штатах страна будет развалена президентом Джо Байденом.

Как заявил политик, при нынешнем американском лидере США "покатились под откос". По словам Трампа, у американцев "не останется страны", когда они пойдут на выборы в Палату представителей Конгресса США в 2022 году или выборы президента в 2024 году.

Кроме того, Трамп усомнился в самостоятельности действующего главы государства Джо Байдена. По его мнению, вместо президента страной могут управлять другие люди.