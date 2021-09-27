Друзья переживают за Гузееву: «Оператор «Давай поженимся» умер от коронавируса. Но у Ларисы другой диагноз!»

КТ показало, что у Ларисы Гузеевой легкие не повреждены

62-летняя Лариса Гузеева много работала последние месяцы. После съемок на ТВ и в кино, артистка отправилась в крымскую клинику, где по бартеру прошла экспресс-курс оздоровительных процедур. Вернувшись в Москву на выходных, Лариса Андреевна попала в больницу. Ее телефон пока не отвечает, поэтому мы пообщались с окружением артистки, чтобы узнать информацию о ее состоянии.

Официальных комментариев пока не дают, так как нет диагноза, но уже сейчас известно – Гузеева запаниковала из-за поднявшейся температуры и болей в области поясницы. Ларису Андреевну с подозрением на коронавирус госпитализировали в Коммунарку.

Коллега и приятельница артистки рассказала kp.ru: «Программу «Давай поженимся» снимают раз в месяц. Съемки были еще несколько недель назад. У Лары были еще съемки в кино, она путешествовала и летом, и сейчас. На программе «Давай поженимся» за время пандемии была потеря – умер оператор, он болел коронавирусом. Сложная психологическая ситуация из-за этого была. Но это случилось не сейчас, а в прошлом году. Все меры безопасности Лара на съемках соблюдала строго. Сейчас на обследовании — пока мы диагноз не знаем. Но это не коронавирус — его отмели. Надеемся, что это обычное переохлаждение, ОРВИ».

Гузеева человек эмоциональный – у нее даже на съемках после споров с героями гипертонический криз и предынсультное состояние случались. Лариса Андреевна прилетела из Крыма, и на выходных почувствовала недомогание - у нее поднялась температура, домашний экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат. Артистка разнервничалась - заподозрила у себя коронавирус и была госпитализирована в московскую клиническую больницу №40. В больнице в Коммунарке Гузеевой сделали КТ (компьютерная томография) и провели тест на коронавирус – легкие чистые, коронавирус выявлен не был. Боли в пояснице (почках) возможно были из-за того, что Гузеева на этой неделе купалась в море в Алуште, признавая, что «водичка прохладная». Температура воды в море в Алуште, где отдыхала Гузеева была плюс девятнадцать градусов. Кроме того, за три дня Гузеева прошла сразу несколько оздоровительных процедур в клинике, а это тоже нагрузка на организм. Хотя детокс в этом частном оздоровительном заведении Гузеева устраивает себе регулярно.

В ближайшее время доктора поставят окончательный диагноз и назначат лечение. Сейчас Лариса Андреевна сдает дополнительные анализы. В анамнезе у Гузеевой – температура, недомогание. Коллеги надеются, что приходить в себя после стресса и получать лечение звезда будет амбулаторно.