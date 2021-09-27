У Ларисы Гузеевой подтвердился коронавирус

ПЦР-тест, сделанный в Коммунарке, дал положительный результат Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лариса Гузеева все-таки заразилась коронавирусом. Актрису экстренно госпитализировали в Коммунарку в тяжелом состоянии. И вот теперь стало известно, что ПЦР-тест, сделанный утром в больнице, дал положительный результат.

О том, что у Ларисы Гузеевой коронавирус, передает life.ru. При этом КТ не показала поражения легких у звезды. Но поражение легких появляется не в первые сутки после подтвердившего ковида. У артистки повышенная температура, одышка и кашель.

Болезнь в первую очередь бьет по сердечно-сосудистой системе. Частью этого процесса может быть и поражение почек. Тем более, что Лариса Андреевна отметила 62-летие, и к этому возрасту могут обостриться некоторые хронические заболевания.

Перед госпитализацией артистка была в Крыму. Она активно снималась. "Кино снимаем... Моя мамочка переживала, что я перестала сниматься. А я нет. Мое сердце охладело, душа отвернулась от всего, что приносит тревогу, - даже музыку перестала слушать… И вот. Дочь меня поддерживает. Она рядом", - делилась ведущая шоу "Давай поженимся".

Как ни странно, о состоянии телеведущей ничего толком не знают подруги. "Что случилось с Ларисой?! - ахнула Алика Смехова. - Ужас какой! Я об этом ничего не знаю, мы виделись, но не так чтобы совсем недавно, однако с ней все было хорошо".

Возможно, что ухудшение здоровья Гузеевой связано с посещением детокс-клиники. "Детокс - это дань средневековой медицине и ее представлениям о здоровье человека. Кто-то считает, что причина всех болезней в накоплении разных вредных токсинов и шлаков. Но это вообще термины из черной и цветной металлургии. С токсинами отлично справляются наша иммунная система, печень и почки. Похудеть так нельзя. Потому что очищение кишечника - это не похудение. Но вот заразиться ковидом вполне можно, непосредственно в клинике или в самолете, например", - цитирует сайт mk.ru кардиолога, сердечно-сосудистого хирурга Алексея Утина.