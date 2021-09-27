«Не хочу вымучивать из себя»: Гарик Мартиросян — про уход из Comedy Club, оскорбительных шутках и капитале в 500 миллионов долларов

Гарик Мартиросян открыл для себя поле относительно молодого в России жанра — стендапа

Сооснователь Comedy Club Production и некогда ведущий шоу Камеди Клаб Гарик Мартиросян пропал из эфира. Ему надоело развлекать гостей в качестве конферансье с Павлом Волей (эту функцию теперь выполняет Гарик Харламов), но с территории комедии популярный армянин не уходил. Как и 56-летний Михаил Шац, 47-летний Гарик Мартиросян открыл для себя поле относительно молодого в России жанра — стендапа. И пытается вспахать его, как умеет — выступает в небольших городских клубах с монологами. Ютуб-блогу «А поговорить?» он объяснил, насколько успешно это получается, как его воспринимает публика и что вообще такое юмор.

ПРО ДЕНЬГИ В ШУТКАХ

«Я решил проверить, как люди относятся к деньгам. И сказал со сцены: «Я сейчас буду говорить про то, сколько у меня есть денег. Смысл в том, что у меня очень много денег. Потому что телеканал ТНТ заплатил мне в 2005 году 500 миллионов долларов». И как будто все посмотрели на меня чуть по-другому: как будто не очень уже портит нос и [выпадающие] волосы. Более привлекательный, более секси. Это потому, продолжаю я, что когда у человека много денег, его внешность меняется. На самом деле я пошутил — не могли мне на ТНТ заплатить 500 миллионов долларов, вы же адекватные люди? У нас (Comedy Club Production) контракт заканчивается в 2021 году, по которому мне должны выплатить 50 миллионов рублей. За 15 лет. Видите, говорю? А теперь морщины начали отмечать у меня на лице, такой староватый для стендапа, руки большие. Вот как можно манипулировать людьми! Мы так и задумали. Кто-то посмеялся. Но почти весь зал вот так смотрел на меня (показывает стеклянные глаза). Почему? Классовая ненависть»

Популярный шоумен пропал с экранов и теперь выступает в камерных клубах

ПРО ЮМОР НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЧВЕ

«Все стали обижаться на юмор, это отметина нового времени. Тот прецедент имел место (речь идет про эпизод из шоу Comedy Woman, в котором пошутили над ингушской девушке из эскорта, тогда извиняться пришлось лично главе Comedy Club Production Андрею Левину — Авт.). Тот, кто сказал что-то нехорошее про кого-то, извинился. Молодцы! При чем тут я вообще? Комментирую ситуацию так: не очень хорошо получилось, не надо было оскорблять людей, но извинились — приняли извинения, забыли. Вырезанные шутки Павла Воли про дворец? Понятия не имею. Не смотрю монологи Павла Воли с 2005 года. С 2017 года не имею отношения к Comedy Club, не знаю, что там делают и что вырезают».

ПРО УХОД ИЗ COMEDY CLUB

«Я выходил с Павлом Волей и разговаривал со зрителями в зале. Потом понял, что мне это осточертело. Неинтересно. Потом я ушел в угол, в бар. Потом потихоньку, чтоб зритель не заметил, за кадр. Говорил за кадром. А потом самоликвидировался. Не хочу из себя вымучивать юмор. Композитором, который ради чего-то ночью придумывает песню, которая ему самому не нравится. То, что я делаю, должно нравиться мне. Иначе зачем мучить себя и зрителя юморесками? Сложно было привычный уклад Comedy Club: это был праздник, пространство мечты, котел из новостей и событий, юмора и цинизма, жизнь кипит, такой вот карнавал в Рио. И когда уходишь — конечно, необычно. Как уйти с классной вечеринки в полдесятого вечера. Но я ушел, потому что понял, что не могу уже это все. Тяжелая работа, большая ответственность, каждую неделю сдаем часовую программу в эфир, засиживались до трех ночи. Постоянно проблемы: нехватка материала, кто-то заболел, гости не пришли, монтаж не успевает, сверху позвонили, говорят надо переделать клип про Обаму и так далее. В коллективе психозы, неврозы, капризы, недосыпы, недомогания. Все проблемы лежали в сфере человеческих отношений, детских комплексов, глупости, взаимного недопонимания. Надоело. Как я себя чувствую без эфира? Отлично! Вообще не проблема»

Сооснователь Comedy Club Production и некогда ведущий шоу Камеди Клаб Гарик Мартиросян пропал из эфира

ПРО ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛОВА «ЮМОР»

«Специально для придурков в начале наших программ пишется «юмористическая программа». Это не поможет не сесть на 10 суток (речь идет про комика Идрака Мирзализаде, пошутившего про русских, которые перед тем, как ложатся спать, обгаживают матрац — Авт.). Но для придурков написано. Ты не понимаешь, что такое юмор? Вот, написано «юмористическая программа». Спроси у людей, все подтвердят. Вообще, про национальности шутить не надо. Как показывает практика, это оскорбляет представителей этих национальностей. Шутя, надо восхвалять. И подчеркивать не только минусы, но и плюсы»