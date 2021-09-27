Почему блок Меркель провалился на выборах в Германии, и чем это грозит России

Совсем не факт, что канцлером станет именно Шольц. Фото: REUTERS

В воскресенье, 26 сентября, завершились выборы в Бундестаг, победитель должен сформировать новое правительство Германии. Но это в теории. В реальности ни одна политическая сила не смогла набрать хотя бы сильно больше четверти всех голосов (а для назначения канцлера нужна минимум половина).

Однако главный проигравший уже виден: партия ХДС/ХСС нынешней главы Германии Ангелы Меркель. Этот блок получил лишь 24% — худший результат с момента его основания в 1949 году! Впрочем, к такому «триумфу» Меркель шла все последнее десятилетие, на каждых новых выборах набирая меньше, чем на предыдущих.

Главный проигравший уже виден: партия ХДС/ХСС нынешней главы Германии Ангелы Меркель. Фото: REUTERS

Зато с «колоссальным» разрывом в один процентный пункт её обогнали и вышли в лидеры социал-демократы (СДПГ) во главе с министром финансов Олафом Шольцем. Так что же, вместе эти две партии имеют около 50% голосов и могут сформировать общее правительство (ту же самую «Большую коалицию», которая правила Германией 12 лет)? Нет, похоже, все гораздо запутаннее и хуже. В том числе для России.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал эксперт-германист — проректор по международным вопросам Московской международной академии, кандидат политических наук Александр Лапин:

— Ответ на главный вопрос — почему рухнула партия Меркель — очевиден. Она стала терять позиции начиная с миграционного кризиса-2015, провозгласив абсурдную политику «открытых границ». Далее — столь же самоубийственное следование «зеленой повестке», когда ради борьбы с изменениями климата надо закрывать заводы и электростанции. И финальный аккорд — провал во внешней политике: совсем недавно вслед за США германские войска вынуждены были позорно бежать из Афганистана.

Олаф Шольц Фото: REUTERS

По мнению собеседника «КП», все эти провалы как раз и конвертировались в успех второй крупнейшей партии — социал-демократов. Однако идти ко дну вместе с ХДС/ХСС, разделяя антирейтинги Меркель в новом кабинете, Шольц не горит желанием. И уже объявил: прежней «Большой коалиции» — не бывать! Но кто же тогда сформирует большинство?

— Свыше 50% социал-демократы могут получить, объединившись с двумя малыми партиями, неплохо выступившими на выборах: либералами и зелеными. И вот здесь может быть проблема. Эти две силы, в отличие от «старых» политиков наподобие Меркель и Шольца, выступают за крайне нетрадиционные ценности и против сотрудничества с Россией, — говорит Александр Лапин.

Впрочем, совсем не факт, что канцлером станет именно Шольц. Есть и более экзотические варианты: например, объединение тех же либералов и зеленых с «меркелистами» из ХДС/ХСС тоже даст арифметическое большинство. Но очевидно, что оно в любом случае станет более антироссийским, чем прежнее правительство ФРГ.

Однако закулисные игры, распределение портфелей и тайные договоренности — кто же войдет в новый кабинет — могут растянуться на несколько месяцев. В этот период политическая борьба станет даже более яростной, чем в избирательной гонке: каждая малая и большая партия будет стараться урвать побольше кресел. Взаимные обвинения, склоки, сливы компромата на оппонентов… Так что наступающая зима в Германии грозит стать очень горячей.

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