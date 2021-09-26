Выборы в Германии: Партия Меркель показывает худший результат за историю

Тем временем у Рейхстага проходит акция протеста. Активисты выложили портретами политиков пространство у парламента. Фото: REUTERS

В Германии опубликовали результаты экзит-полов после выборов в Бундестаг. Блок Христианских и социалистических демократов, который правил страной последние 16 лет, показывает худший результат за всю свою историю. Без Ангелы Меркель, которая после четырех сроков на посту канцлера решила уйти на пенсию, ее партия провалилась.

Как показывают экзит-поллы телекомпаний ARD и ZDF, блок ХДС/ХСС набирает 24,4%. Их обходит Социал-демократическая партия Германии с 25,6%. Таким образом кандидат от СДПГ Олаф Шольц стал главным претендентом на пост федерального канцлера. Кстати, именно представитель СДПГ Герхард Шредер был предшественником Меркель во главе правительства.

Заметно улучшили свои результаты «Зеленые», у которых 14,7%. Это третий результат по стране. Для партии, продвигающей экологическую повестку, это рекорд. Так что не удивительно, что в штабе после оглашения результатов экзит-полов, раздались аплодисменты.

- Это наш общий успех, - был краток Олаф Шольц, явно довольный итогом голосования.

А вот в штабе ХДС/ХСС шокированы результатом. Кандидат на пост канцлера от коалиции Армин Лашет пытается сохранять оптимизм:

- Призываю всех наших сторонников не спешить с выводами. Результат голосования еще не ясен окончательно.

В чем-то Лашет действительно прав. После выборов в Германии начинается процесс переговоров о том, кто именно войдет в правительство, и какой портфель получит. Ни одна партия не набрала достаточно голосов, чтобы сформировать кабинет министров единолично, так что придется договариваться. Так что, может получиться даже так, что побеждающая на этих выборах СДПГ окажется за бортом, а проигравшаяся как никогда ХДС/ХСС все-таки сможет снова провести своего кандидата в канцлеры.