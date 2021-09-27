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Политика27 сентября 2021 13:05

Григорий Явлинский попал в больницу - у него проблемы с сердцем

После выборов старейшему оппозиционеру страны стало плохо
Владимир ВОРСОБИНВладимир ВОРСОБИН
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Григорий Явлинский госпитализирован

Григорий Явлинский госпитализирован

Фото: Иван МАКЕЕВ

69-летний основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский госпитализирован. После парламентских выборов, где «Яблоко» получило чуть более одного процента голосов, его лидер почувствовал себя плохо. С жалобами на тяжесть в груди, затрудненное дыхание и частое сердцебиение, его госпитализировали в одну из московских клиник, куда Явлинский приехал сам. Врачи выявили нарушение сердечного ритма.

Состояние, по оценке медиков, стабильное, но они посоветовали политику остаться в больнице под наблюдением.

По словам члена политсовета «Яблока» депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, у Явлинского и раньше были проблемы с сердцем.

- Не думаю, что госпитализация Явлинского - следствие плохого результата «Яблока» на выборах, - заметил он.

Впрочем, по словам Митрохина, у партийцев есть повод для волнений. Скоро состоится политсовет партии, на котором придется ответить на традиционные русские вопросы – «Кто виноват?» и «Что делать?».

Но при любом исходе редакция «Комсомольской правды» желает Григорию Алексеевичу скорейшего выздоровления.

Звезды: болезни