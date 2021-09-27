Новый маневр в ЖКХ: «экономически обоснованные» тарифы и адресная поддержка бедных

Что будет с тарифами, с учетом новых вводных, специалисты пока сказать затрудняются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство занялось углублением «адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», связанных с платой за ЖКХ. Поручение проработать усиление таких мер дано по итогам совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина. Как следует из протокола совещания, попавшего в СМИ, связано это с совершенствованием тарифного регулирования в ЖКХ — с учетом планов по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Ряд экспертов перевели эту новость на понятный обычным людям язык так: готовьтесь к росту тарифов до экономически обоснованных. Бедным же гражданам увеличение затрат компенсируют.

Что, опять двадцать пять? Мы же эти песни про экономически обоснованные тарифы с 90-х слышим. И про ржавые трубы, которые уже больше четверти века всё модернизируют. В последние годы коммунальные тарифы регулировало государство. Общий их рост должен укладываться в установленные рамки, не слишком превышающие темпы инфляции. Теперь что, возвращаемся в прошлое — с поправкой на более адресную помощь бедным?

-Речь не идет о возвращении в 90е. Скорее, об уточнении действующих норм тарифного регулирования, - объяснила kp.ru советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ, депутат Госдумы нового созыва Светлана Разворотнева. - Состояние коммунальной инфраструктуры в некоторых регионах и правда давно вызывает беспокойство. Особенно в сфере водоснабжения. У нас есть отдельные территории — как правило, это малые города, сельская местность - где износ этой инфраструктуры достигает 90%. Есть немало мест, где он приближается к 60-70%. Но все хорошо понимают, что у населения этих территорий не те доходы, чтобы из него что-то еще выжать и за его счет приводить в порядок инфраструктуру, которая была создана в советские времена и зачастую потом только латалась.

По словам эксперта, и действующими нормами допускается практика, когда рост коммунальных тарифов — в связи с затратами на модернизацию — превышает установленный «потолок». Сейчас такие решения местных органов власти согласовываются с Федеральной антимонопольной службой. Что тогда предположительно меняется?

-В этом году объявлено о 150 млрд прямых инвестиций на софинансирование проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры из Фонда национального благосостояния, - разъясняет Разворотнева. - Это дешевые кредиты для регионов «на трубы». Плюс ВЭБ приступил к выпуску инфраструктурных облигаций — еще один источник денег на те же цели. Это беспрецедентные решения, и все эти составляющие должны быть учтены при формировании коммунальных тарифов, поэтому порядок их расчета надо корректировать. Если это еще и будет увязано с усилением адресной помощи населению, о чем давно уже говорится, то было бы вообще здорово.

Что будет с тарифами, с учетом новых вводных, специалисты пока сказать затрудняются — предлагают подождать более конкретных решений. По идее, в перспективе в некоторых случаях за счет вложений из ФНБ они вообще должны бы не резко вырасти, а, наоборот, упасть. Но в такое у нас слабо верится.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Кому будут «более адресно» помогать с оплатой ЖКХ?

-Сейчас есть субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг. Но, по моим оценкам, примерно половина людей, которые могли бы ей воспользоваться, этого не делают, - говорит Светлана Разворотнева. - Причины разные. Кто-то о таком своем праве вообще не знает. У кого-то долги - в том числе придуманные, возникшие из-за приписок или ошибок, но люди в итоге не могут получить помощь, потому что у них нет денег на юристов. Кто-то не в состоянии собрать требуемое огромное количество бумаг. Эта система давно нуждается в совершенствовании. Люди с низкими доходами зачастую не могут получить эту нужную им субсидию из-за чисто бюрократических моментов. Если упростить порядок — число получателей этой адресной субсидии автоматически возрастет, и лишнего социального напряжения по поводу платы за ЖКХ станет гораздо меньше.

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