38-летний красавец огорошил откровением о Ларисе Гузеевой: "Она королева, лучшая!"

Лариса Гузеева купается в народной любви Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лариса Гузеева - очень красивая женщина. Но помимо внешней привлекательности она буквально завораживает народ своим острым языком. Как известно, артистка за словом в карман не лезет и легко рубит правду-матку с экрана. В этой связи блогер Сергей Мезенцев признался, что восхищен телеведущей и назвал ее настоящей альфа-самкой.

Лариса Гузеева купается в народной любви. Вот и красавец Сергей Мезенцев оказался поклонником эффектной телеведущей. Блогер мечтает увидеть артистку в качестве гостьи своего YouTube-подкаста "Сережа и микрофон".

Вот только Лариса Андреевна не спешит отвечать взаимностью 38-летнему мужчине. "Мы зовем Гузееву. Она королева, лучшая! Мы и так звали, и эдак, даже через ее сына", - сокрушается мускулистый красавчик.

Сергей Мезенцев оказался поклонником эффектной телеведущей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

После чего решился обратиться лично к звезде фильма "Жестокий романс". "Уважаемая Лариса Андреевна, это будет феерично. Мы с вами посидим как лучшие друзья, поговорим обо всем и ни о чем. Я собираю здесь лучших людей страны, а без вас просто никак. Вы лучшая, вы альфа-самка страны, придите и доминируйте! Умоляю!", - огорошил он откровением.

К слову, ранее в любви Гузеевой признавался шоумен Гарик Харламов. Он часто публикует смешные видеонарезки с ее участием. "До меня никто не знал о вашей передаче. Теперь вся молодежь знает про шоу «Давай поженимся!». В общем, Лариса, я извиняюсь, если вы на что-то обиделись. Не было такого желания - обидеть вас. Мы вас очень любим", - откровенничал бывший муж Кристины Асмус.