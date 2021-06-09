Поклонники опешили от вида Ларисы Гузеевой

Артистка заметно изменилась Фото: СОЦСЕТИ

Лариса Гузеева не боится экспериментировать со своей внешностью. Артистка на днях кардинально сменила имидж.

Лариса Гузеева готовится к долгожданному отпуску. Перед заслуженным отдыхом телеведущая шоу "Давай поженимся!" показала, как проходят последние дни съемок программы. Специально для передачи Лариса Андреевна решилась на смену имиджа.

Гузеева сделала африканские кудри. А вместо косынки повязала на голову наволочку. О чем и сообщила поклонникам.

"Вот мне Сашка крутил целый день волосы. Сделали вот такую красоту. А еще нашли наволочку и из нее накрутили вот такой головной убор", - отметила она. После чего разместила фотографию.

Публика от вида кумира опешила. Мнения фолловеров по поводу нового имиджа телеведущей кардинально разделились. "Во всех нарядах наша душечка хороша", "Как приятно смотреть на нашу любимую актрису!", "Время не властно над красотой", "Вам очень идет молодежный стиль, но кудри...", "На уборщицу похожа из сельпо", "Странный вид", "Наряжают всегда как пугало", "Восхитительная Лариса", - пишут фанаты.

Ларисе Андреевне не привыкать поражать публику. Год назад телеведущая, обратившись к специалистам, прошла курс детокса и феноменально похудела. Все вокруг заговорили, что она не только потеряла лишние килограммы, но еще и помолодела на лет на 15.

После этого артистка начала экспериментировать с разными образами. То похвастается короткой девчоночьей челкой, то соберет волосы в высокий пучок, то нарастит локоны.

А не так давно 61-летняя Гузеева сделала татуировку на видном месте прямо в эфире шоу. На руке Ларисы Андреевны появились инициалы ее детей с сердечком посередине: "Л" в честь дочки Ольги, которую она с детства называет Лелей, и "Г" - первая буква имени наследника ведущей - сына Георгия.