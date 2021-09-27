Геннадий Онищенко: Владимир Путин и Сергей Шойгу на отдыхе в Сибири продемонстрировали форму мастеров спорта по многоборью

Экс-главсанврач, академик РАН стал гостем в «Коридорах власти с Александром Гамовым» на Радио «Комсомольская Правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич, в эти выходные мы увидели, наконец, кадры, как президент вместе с министром обороны отдыхают в совершенно глухой тайге. И медведь там был, но он, правда, увидел, что это Путин, и ушел. С медицинской точки зрения, насколько тяжелое испытание - отдых в горах?

- Не абы где отдыхал президент, а в государственном заказнике. Но поскольку было уже начало сентября, конечно же, назвать это отдыхом я бы не решился. Это, если хотите, трехсуточная тренировка в экстремальных условиях, в общем-то, физически здорового человека.

Фото: REUTERS

- Вы о президенте или о министре обороны?

- И о Владимире Владимировиче, и о Сергее Кужугетовиче. И уровень физической подготовки, реальной, продемонстрированной в этой трехдневной горной экспедиции, соответствует как минимум уровню мастера спорта по многоборью. Прогулки по пересеченной местности (и вверх, и вниз, и в состоянии большого наклона - там же дорог нет, просто горные склоны), и, поездка на вездеходе, ну и, конечно же, просто неописуемые «хоромы» - палатка, в которой они ночевали – все это в условиях кислородного голодания (на высокогорье) говорит о высочайшей физической тренированности во всех смыслах и сердечно-сосудистой, и дыхательной систем, и скелетной мускулатуры.

Фото: REUTERS

- Президент и министр обороны уже не в первый раз отдыхают в Сибири.

- Раньше они летом бывали, и даже рыбу ловили раздетые по пояс. А в этот раз поехали осенью, были одеты в теплую одежду, и ночевал, я думаю, Владимир Владимирович не в легкой пижамке.

В нашей армии есть, вы знаете, альпийские бригады. Это специальные войска, которые готовятся для боевых действий, военных операций в условиях высокогорья, экстремальных температур и т.д. Вот примерно в этой роли выступали глава государства и глава Минобороны.

- То есть это была горная тренировка олимпийских стрелков?

- Насчет стрелков не надо. Просто два физически здоровых человека побывали в некоей экстремальной для них ситуации. Если бы они не были физически готовы к этому благодаря повседневной и, я так понимаю, очень систематической и продуманной работе над своим физическим состоянием (психологическим, психическим и т.д.), то для них эта прогулка скорее всего закончилась бы больничным листом. А они сразу приступили к работе, что говорит о высоких адаптационных возможностях. У президента уже в день прилета были мероприятия, которые требовали от него высокого уровня готовности и интеллектуального напряжения. А разница во времени - по меньшей мере 4-5 часов, кстати.

Фото: REUTERS

- В предыдущих поездках нам показывали, как питаются президент с Сергеем Шойгу: сало было нарезано, огурцы, рюмочки стояли.

- Ну, во-первых, рюмочек там не было. Это ваша фантазия их нарисовала. Там стояли чашки для напитков. Скорее всего, была какая-то настойка из трав, которые, кстати, в условиях горной Сибири являются очень полезными. А на этот раз почему не показали меню, я не знаю. Меня это не интересовало. Могу предположить, что меню соответствовало ситуации по своей энергетике, по качественному составу, потому что у президента есть специалисты, которые внимательно следят за здоровым, сбалансированным питанием, соответствующим его реальной физической нагрузке с учетом текущего состояния здоровья.