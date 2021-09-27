Начался суд о лишении родительских прав матери и отца, 6 лет державших дочь в больнице

Девочка Саша была узницей медучреждения не по состоянию здоровья, а по прихоти родителей.

Громкая история про девочку, которая первые шесть лет свой маленькой жизни провела, не покидая стен больницы, еще не закончена. Остались юридические формальности. Кровные родители — Татьяна Максимова и Юрий Зинкин — все еще не лишены родительских прав на дочь.

Прошло почти два года с момента, как вся Россия узнала об этой жуткой истории. Сегодня в Москве начался процесс по лишению их родителей прав.

Напомню, что Саша была узницей медучреждения не по состоянию здоровья, а по прихоти родителей. Девочка родилась сильно недоношенной, врачи Перинатального медицинского центра «Мать и дитя» ее выходили и выписали домой, но уже через несколько дней мама Татьяна Максимова привезла ребенка обратно, уверяя, что младенец задыхается.

Мать девочки Татьяна Максимова.

С той поры Саша стен больницы больше не покидала, родители оплачивали отдельную палату, все медобслуживание и няню, всего около 1 000 000 в месяц. Но домой ребенка забирать категорически отказывались. Что там происходило? Предпринимали ли какие-то попытки врачи, органы опеки, полиция доподлинно не известно. Но факт остается фактом — девочка жила в больничной палате почти 6 дел, ни разу не видала не родной дом, ни город, ни море. Ничего! Только больница, пусть и дорогая, комфортная, и больничный двор.

Саша родилась недоношенной в марте 2014 года. Фото: из архива семьи

В декабре 2019, благодаря сотрудникам фонда «Волонтеры в помощь детям сиротам» о Саше узнали все. Тогда-то все и закрутилось так, как должно было быть изначально. Родителей ограничили в правах, а девочку, пусть и далеко не сразу, а только спустя еще полгода, передали опекунам. Причем благодаря усилиям волонтеров удалось избежать помещения Саши в приют, из больницы она поехала сразу домой.

И вот, новый, скорее всего завершающий итог этой громкой и скандальной истории.

- Сегодня 27 сентября в Пресненском суде Москвы состоялось первое заседание по лишению Зинкина и Максимовой родительских прав, - рассказывает адвокат опекунов Саши, президент фонда «Юристы в помощь детям» Виктория Дергунова. - Заявители — органы опеки и попечительства. Но заседание не состоялось, его отложили по техническим причинам, потому что не готов акт осмотра жилищных условия кровных родителей.

- Они пустили-таки органы опеки к себе домой? Помню заседания по ограничению их прав, там была железобетонная стена с их стороны- никаких контактов ни с кем.

- Пока акты обследования жилищно-бытовых условий родителей ни одними органами опеки, участвующими в деле, не составлены. Причины нам не известны. Но если родители не пустят опеку домой, она может составить об этом соответствующий акт. Так что это не будет препятствием для рассмотрения дела по существу и вынесения решения на следующем заседании. С июля 2020 года, то есть уже на протяжении более года, родители не интересуются жизнью и здоровьем ребенка, к опекунам за информацией о девочке не обращались.

- А они имеют на это право?

- Конечно. Ограничения в родительских правах не лишает их права видеться и общаться с ребенком. Естественно, только через органы опеки и с согласия опекуна. Но дедушка Саши, например, общался в ребенком. То есть никаких преград и препятствий нет, было бы желание.

Опекуны рассказывали журналистам, сначала было очень непросто - Саша не выходила из комнаты, потому что просто привыкла все время быть в одном помещении, а когда ее звали на улицу погулять, не понимала и спрашивала: «А зачем?». Других детей и людей она просто боялась. Конечно, опекунами была проведена огромная работа по реабилитации ребенка. И в этом году Саша пошла в школу, что еще год назад казалось невозможным. У нее там есть подружки, учится с удовольствием.

Виктория же рассказала, что с девочкой на постоянном сопровождении у психолога.

- Вот эпизод из заключения психолога: « По мнению специалиста, который ее на наблюдал, депривация, изоляция от внешнего мира привели к особенностям поведения ребенка и ее дизадаптации: ей было сложно взаимодействовать с другими детьми, она их боялась, плакала при их появлении, не умела с ними играть. Саша со страхом и тревогой, повышенным уровнем стресса вспоминала кровных родителей. На протяжении жизни ей внушали, что она больна, не здорова и нуждается в проживании в больнице. Такие эмоциональные установки несомненно оказывали серьезное воздействие на ее психическое здоровье.

1 сентября 2021 года девочка пошла в первый класс, несмотря на объективные опасения год назад, что ее эмоциональное развитие не позволит пойти в школу в 7 лет. На данный момент она может свободно демонстрировать радость, злость, неудовольствие, грусть, беспокойство. Девочка успешно проживает детский возраст, позволяя себе активные, шумные игры, фантазирует в игре, при этом использует не только социально желательных героев. Процесс адаптации к школе проходит легко, у Саши даже появились друзья. В настоящее время Саша адаптировалась и чувствует себя комфортно и безопасно в приемной семье, где занимаются её всесторонним развитием, где ей дарят заботу и любовь. Опекуна Юлю девочка называет мамой».

- Это профессиональная приемная семья? Есть опекунские дети в ней?

- Кроме Саши у пары двое кровных деток. Все они живут вместе в большом, загородном доме. Дружно.

- А нянечка, самый близкий до этого человек, женщина которая жила с Сашей в больнице, она была в ней первое время в опекунской семье?

- Нет, отказалась. Опекуны поддерживают в суде иск органов опеки о лишении Зинкина и Максимовой родительских прав, они хотят удочерить Сашу.