Наташа Королева может вернуть себе внебрачную американскую дочь

Прогремевшее на всю страну признание Наташи Королевой о внебрачной дочери, которая растет в США, обернулось для певицы скандальным разоблачением и травлей. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Прогремевшее на всю страну признание Наташи Королевой о внебрачной дочери, которая растет в США, обернулось для певицы скандальным разоблачением и травлей. Скептики уверены, что "русалка" выдала за своего малыша ребенка подруги, чтобы в очередной раз подбросить дровишек в тлеющее пламя своей популярности. Другие в словах Королевой не сомневаются, но осуждают артистку за сумасбродный поступок, в результате которого ее дочь будет жить в семье представителей нетрадиционной ориентации: без матери, но с двумя отцами.

Однако, если заявление певицы - чистая правда, то у Наташи Королевой есть все шансы забрать ребенка себе. Ведь звезда не просто "подарила яйцеклетку" другу-гею, а стала биологической матерью малышки, то есть полноправным родителем. И никакой договор не может нивелировать права матери.

- Соглашение возможно расторгнуть по инициативе одной из сторон, например, биологической матери. Если Наташа Королева получила вознаграждение за свои услуги (эта сумма составляет 50 биткоинов или более 170 млн рублей. - Ред.), она может отказаться от денег и потребовать вернуть ей родную дочь, - рассказал kp.ru звездный адвокат и кандидат юридических наук Андрей Алешкин. - Это называется реституция: стороны приходят к тому, с чего начинали.

Конечно, здесь нужны веские основания. Необходимо подготовить заключение экспертов, в частности, психологов, о том, что мать тоскует, и в интересах ребенка они должны воссоединиться. Логично, что такое же заключение может подготовить и биологический отец. Но поскольку из открытых источников мы знаем, что этот мужчина является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, то воспитание без женщины будет ему не в пользу. Кроме того, нужно будет посмотреть, в каких условиях вообще живет ребенок, какое образование и воспитание он получает - то есть доказать, что девочке в этой семье плохо.

Адвокат Андрей Алешкин готов представлять интересы певицы в борьбе за дочь.

По словам адвоката, еще один важный момент - как Наташа Королева оформила согласие на медицинское вмешательство.

- Один из главных критериев законности процедур, включая ЭКО, "заморозку" яйцеклеток и так далее, - это надлежаще оформленное информированное добровольное согласие., - продолжает Андрей Алешкин. - То есть, любая сделка должна иметь волю участника на ее совершение. А ведь мы не знаем, как все происходило в данном случае. А что, если сделка Королевой была совершена с так называемым пороком воли - под влиянием заблуждения или обмана? А если это соглашение для артистки заключено в крайне невыгодных условиях? В общем, нюансов масса, и все они повышают шансы Наташи Королевой. Кроме того, если сделка была заключена в США, а не в России, добиться ее расторжения будет легче.

Но главный козырь в рукаве певицы - это неосведомленность мужа о ее авантюре. По словам Королевой, Тарзан ничего не знал вплоть до сенсационного "Секрета на миллион".

- Верховный суд РФ напомнил, что замужняя женщина может воспользоваться методом ЭКО или имплантацией эмбриона только с письменного согласия супруга. Так что Сергей Глушко, он же Тарзан, может помочь жене воссоединиться с дочкой, - отметил адвокат Алешкин. - Я уверен, что любая мать всегда помнит и любит своего ребенка, и поэтому никогда добровольно от него от него не откажется. Если Наташа Королева решит вернуть себе дочь, я готов помочь ей в этом вопросе, несмотря на то, что судиться придется, скорее всего, в Америке. Конечно, судебный процесс небыстрый, но если у артистки будет такое желание, вернуть дочь не составит труда. Суд, как правило, в такой ситуации выносит решение в пользу биологической матери.

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