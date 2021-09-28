В США заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты воздушного базирования

Kогда экспериментальная ракета шлепается в море, ее разработчики помалкивают. Ну а если случается удача, тут они радостно дуют во все информационные трубы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские конструкторы и инженеры из кожи вон лезут, чтобы выполнить приказ Белого дома – догнать и перегнать Россию по гиперзвуковым ракетам. Испытания такого оружия в США идут непрерывно. Любопытный момент: когда экспериментальная ракета шлепается в море, ее разработчики помалкивают.

Ну а если случается удача, тут они радостно дуют во все информационные трубы. Вот и на днях Управление перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) победно сообщило об успешно проведенном испытании гиперзвуковой ракеты. Если верить этой фирме, то в полете скорость такой ракеты в 5 раз превысила скорость звука. Что еще известно?

Испытания проводились на базе ВВС США. Разработкой этого образца гиперзвукового оружия занималась корпорация Raytheon Technologies, двигатель для него создала компания Northrop Grumman. Аппарат американские военные называют аббревиатурой HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept) Это своего рода концепт гиперзвукового воздушно-реактивного оружия). Ракета была запущена с самолета. Через несколько секунд после сброса у аппарата сработал прямоточный воздушно-реактивный двигатель. И что же это за зверь такой?

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

Прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД) по принципу устройства является одним из самых простых в своем классе. В нем топливо смешивается с набегающим потоком воздуха в камере двигателя. Чем выше скорость ракеты — тем быстрее воздух поступает в камеру и тем выше в ней давление. Из этого вытекает и ограничение использования ПВРД— он не может использоваться на низких скоростях, из-за чего летательный аппарат нужно предварительно разогнать. Для этого может использоваться самолет, выполняющий роль носителя на первом этапе.

Над этим самым ПВРД американцы корпели давно и с переменным успехом.

А вот россияне по этой части уже давно ушли вперед. Гиперзвуковая ракета «Кинжал» (более чем в 10 раз превышающая скорость звука!) еще пару лет назад была принята на вооружение, - ее носит под «брюхом» МиГ-31. А на финишную прямую выходят ракеты, которые летают быстрее звука и в 15, и даже в 20 раз.

Самолюбивые американцы, как говорится, землю рогом роют, дабы вынюхать в России ее гиперзвуковые секреты. Надо признать, что разведке США по этой части кое-что удалось. За последние годы она сумела подобраться к нескольким нашим ученым и конструкторам, работающим с гиперзвуком. Не так давно, например, был арестован гендиректор и главный конструктор ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александр Куранов. Его подозревают в госизмене. А тем временем знающие люди поговаривают, что подвижки американцев в разработке гиперзвуковой ракеты связаны с тем, что им стали известны некоторые уникальные российские ноу-хау. Правда, они замалчивают очень важное – на какую дальность может летать их ракета, насколько она управляема и с какой точностью бьет в цель. Не потому ли вопрос о принятии ее на вооружение перенесен аж на 2023 год? В лучшем случае…