ФСБ изъяла из нелегального оборота 149 единиц нарезного оружия

Всего изъято 149 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства Фото: Оперативная съемка

Не дает покоя нашим гражданам массогабаритные макеты оружия (ММГ), которые пока продаются без разрешений. Уж очень им хочется переделать его обратно в боевое. И такой устойчивый спрос рождает предложение: сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии провели операцию в ходе которой пресекли преступную деятельность 48 жителей из 18 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в 29 подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения в Россию.

- В сентябре 2021 года в Москве, республиках Дагестан, Ингушетия, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Удмуртской Республике, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, - сообщает ФСБ России.

Вот перечень изъятого оружия, который перечислили в ведомстве: 7 автоматов («АК-74», «АКС-74У», «АК-103»), 9 пистолетов-пулеметов («Кедр», «ППС», «ППШ», «МР-40»), 67 карабинов, винтовок и ружей («М-16», «Mauser», «Вепрь», «Мосина», «СКС», «Тигр», «ТОЗ», «СВТ-40», «ИЖ», «Сайга», «Белка»), 66 пистолетов и револьверов («Glock», «Colt», «Grand Power», «Walther», «АПС», «ИЖ-71», «ПМ», «ТТ», «Rec», «Stalker», «Supr», «Наган», «Страж», «Гроза», «Star»), а также более 27 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), 6 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5»), 24 взрывателя и детонатора, 20 м огнепроводного шнура, свыше 12000 патронов различного калибра.

Всего изъято 149 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

В ФСБ отметили, что действия нелегальных оружейников уже будут квалифицироваться с учетом вступивших в силу с 12 июля 2021 г. изменений в статьи 222, 223, 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, усиливающих уголовную ответственность за преступления в сфере незаконного оборота средств поражения.

Например, учитывая новые поправки, если оружием торговали предварительному сговору через интернет, то фигурантам дела грозит уже по десять лет колонии (раньше за такой продвинутый менеджмент давали 6 лет).

В семействе "гусиных" статей уголовного кодекса также выделили крупнокалиберное оружие. В последние годы в горах изъятого стрелкового вооружения находили различные пулеметы и гранатометы. За них теперь будут давать больше, чем за обычный огнестрел - от 6 до 12 лет колонии. Жестче станут наказывать за переделку и сбыт массогабаритных макетов оружия (ММГ) - до 8 лет колонии.

Только вдумайтесь в эти цифры: по данным МВД и ФСБ России в 2018 - 2020 годах из незаконного оборота по стране изъято свыше 67 тысяч единиц огнестрельного оружия, 3,3 миллиона боеприпасов, 14 тысяч взрывных устройств, около 16 тонн взрывчатых веществ, выявлено и ликвидировано более 500 подпольных мастерских по изготовлению, переделке оружия, изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также боеприпасов.

Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается.