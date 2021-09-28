Тяжелобольную Ларису Гузееву в Коммунарке спасают с помощью редкой донорской крови

Вот уже третьи сутки актриса и телеведущая не выходит на связь

Экстренная госпитализация Ларисы Гузеевой, которую на днях доставили в Коммунарку с подозрением на коронавирус прямо с крымского курорта, не на шутку напугала ее поклонников. Вот уже третьи сутки актриса и телеведущая не выходит на связь - информация о ее состоянии поступает обрывочно от анонимных источников. Между тем, семья знаменитости не спешит давать комментарии.

- Извините, на эту тему я не разговариваю, - кратко ответил kp.ru муж артистки Игорь Бухаров.

21-летняя дочь Гузеевой Ольга Бухарова с прессой и вовсе не общается, но в ее Инстаграме появился снимок с многозначительной геолокацией - кафе-трапезная при храме святого Антипы Пергамского на Колымажном дворе. С момента основания в 16 веке это одна из самых популярных церквей для верующих, которые молятся о здоровье близких, а мощи и иконы Антипы Пергамского славятся именно чудесными исцелениями. Неудивительно, что в соцсетях сделали однозначный вывод: дочь артистки поставила свечку за ее выздоровление.

Похоже, лишним это не будет: как сообщают телеграм-каналы, Ларисе Гузеевой готовятся перелить плазму донора, переболевшего ковидом. По словам специалистов, такой метод лечения используется только в тяжелых случаях.

- Это довольно нетривиальная процедура, которая показана далеко не каждому пациенту, - объяснил kp.ru врач-эксперт Тимур Александрович Пестерев. - Как правило, переливание донорской плазмы используют для больных с лишним весом, диабетом и другими болезнями в анамнезе, а также при неблагоприятной динамике состояния. Выглядит это как обычная капельница и может применяться в любом случае: и когда пациент в сознании, и когда без сознания.

По словам врача, донорская кровь от переболевших коронавирусом сейчас уже не такой дефицит, как, например, год назад, однако, всем желающим плазмы все равно не хватает. Требования в этом случае стандартные: донор должен не иметь вредных привычек и тяжелых заболеваний. А вот подготовка плазмы - процесс трудоемкий: сначала ее специфическим образом очищают, проверяют на отсутствие инфекций, отстаивают, замораживают...

- В целом, можно сказать, что этот метод неплохо себя зарекомендовал при тяжелых случаях - он помогает облегчить состояние пациентов, - отметил Тимур Пестерев. - Переливание плазмы доступно практически в любой больнице и в государственных клиниках входит в систему ОМС, отдельно оплачивать процедуру не нужно. Главное, чтобы донорский материал был в наличии.