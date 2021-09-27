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Политика27 сентября 2021 22:13

Путин поручил сократить количество контрольных в школах

Президент занялся качеством образования
Олег АДАМОВИЧОлег АДАМОВИЧ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В школах сократится количество контрольных и проверочных работ.

В школах сократится количество контрольных и проверочных работ.

Фото: Андрей КАРА

В понедельник вечером на официальном сайте Кремля выложили новую партию поручений президента, касающихся образования. Вот самые важные из них:

1. Из конкурса Учитель года надо создать «телевизионного шоу с использованием зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса на общероссийском обязательном общедоступном канале».

Путин как раз об этом говорил в конце августа на заседании Госсовета: «Мы с вами разговаривали, какой-то там «Форт Боярд», ну и хорошо, бегают, прыгают, но миллионы людей смотрят. Можно сделать вот с нашими учителями, их не нужно заставлять бегать и прыгать по каким-то там фортам, но сделать вот такие программы по различным направлениям, дисциплинам».

2. Учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «на системной основе» будут вовлекать в «олимпиады и творческие конкурсы».

3. Сократится количество контрольных и проверочных работ в школах «с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования».

4. В интернете сделают аналог детской «великой стены». Государство будет ограничивать школьников от нежелательного контента.

5. Систему оплату труда преподавателей «усовершенствуют с учетом введения национальной системы учительского роста».

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