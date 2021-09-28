«Поначалу в Comedy Club мы ничего не зарабатывали»: Вадим Галыгин – о шоу без гонораров, глупых шутках и своей кандидатуре на выборах мэра

Комедия "Друг на продажу", в которой Вадим Галыгин сыграл кандидата в мэры, стартует в кинотеатрах 11 ноября.

Автор популярного в «нулевые» мема «Суслик, сука, личность!» Вадим Галыгин – на самом деле человек-оркестр. Уйдя из Сomedy Club, он никуда не пропал, а лишь переместился из кадра по другую сторону. Продюсер, сценарист, композитор - в какой только роли не выступал вчерашний резидент популярного шоу. Впрочем, роли актерские на его счету тоже есть.11 ноября на большие экраны выходит комедия «Друг на продажу», где Галыгин сыграл с Мирославой Карпович, Антоном Богдановым, Алиной Алексеевой, Антоном Пампушным и другими звездами. Почему смешной фильм снимали без шуток, в чем секрет успеха Сomedy Club, и как захомутать в жену самую красивую девушку в компании, артист рассказал в интервью kp.ru

Герой Галыгина, как и он сам, человек-праздник.

КУДА НИ КИНЬ – ВЕЗДЕ ДУРАЦКИЕ ШУТКИ

- Вадим, ваш герой в «Друге на продажу» – кандидат в мэры. Говорят, прочитав сценарий, вы сказали, что даже играть не придется: персонаж как будто списан с вас.

- Ну, в мэры я пока не баллотируюсь. А в целом, да, это наше общее мнение с продюсерами и съемочной командой. Но не думайте, что я просто входил в кадр и все. Это ведь художественное кино, так что все равно пришлось потрудиться. Мой герой - человек-праздник, любитель хайпа и высокого эпатажа. Выглядит неординарно: богатый, веселый, бесшабашный. Но при этом он хочет, чтобы другим вокруг жилось также хорошо - именно для этого и идет в мэры.

- Правда, что какие-то реплики и шутки вы придумали сами?

- Дело в том, что у меня есть приличный сценарный опыт, который не позволяет мне пройти мимо, если что-то можно улучшить. Я ведь прежде всего автор и постановщик, начиная еще с КВНовских времен, и только потом уже актер. К счастью, мы оказались на одной волне с режиссером и продюсерами, никаких возражений против моих «пяти копеек» у них не было. Меня рассматривали как боевую единицу, и мы выработали свой идеальный механизм сотрудничества. Как говорится, хорошо ни с чем не перепутаешь. Диалоги, сцены, какие-то детали дорабатывались прямо на съемочной площадке. А вот шуток в этом кино практически нет. Наоборот, мы старались их избегать. Сегодня народ уже пресытился этим – из каждого утюга звучит что-то с претензией на юмор.

Наш фильм интересен другим - оригинальным сюжетом, какого я еще не встречал: парень продает свидания со своим другом. Да и на площадке все было классно, у нас собрался прекрасный состав. Например, среди актрис есть две девочки, которые в разное время стали «Мисс Россия». И они очень хорошо вписались. Особенно моя партнерша Ирина Антоненко, для которой это первый опыт в комедийном кино. Она как-то за кадром призналась: «Спасибо, что дали поучаствовать в таком жанре. До этого я, в основном, снималась в драме, где все время только плакала!». А сейчас, кстати, Ира пробует себя в Голливуде, и я считаю, у нее большое будущее.

Команду фильма "Друг на продажу" украсили победительницы конкурса "Мисс Россия".

- Мы с вашим коллегой Антоном Богдановым обсуждали, что сюжет «Друга на продажу» очень жизненный: девчонки сейчас на все готовы за условный новый айфон. Богданов тогда рассказывал, как покорить девушку без денег, за счет скромного пацанского обаяния. У вас красавица-жена - как вы ее добивались?

- А почему только девчонки – сейчас и парни за айфон готовы на все, вот что страшно! Но я соглашусь с Антохой: пацанское обаяние гораздо важнее дорогих подарков. Так было и у нас с Олей. Мы познакомились на свадьбе у общего друга, где она выступала. Оля тогда была солисткой группы «Топлесс» - это белорусский аналог «ВИА Гры». И вот на вечеринке я набрался смелости и подошел: «А что, если я тебя замуж позову?». Она рассмеялась: «Ну, через пару лет может и уговоришь». – «Да я тебя через год уговорю!». А на самом деле всего через несколько дней я приехал к ней домой в Минск и сказал: «Собирайся, поехали в Москву». И все. Переехала, поженились, родили двоих сыновей. Причем, самое смешное, что Оля даже не знала, кто я такой - телевизор она не смотрела.

«МЫ ПОПАЛИ В ТАКОЙ ЗАМЕС..!»

- Фраза «Хорошо ни с чем не перепутаешь», которую вы произнесли, стоит в вашем статусе в WatsApp. Это что-то вроде девиза по жизни?

- Это мы сами придумали с другом-продюсером Алексеем Троцюком. Захотелось как-то сочинить афоризмы, которые пойдут в народ. Почему Мао Цзэдун или Спиноза могут, а мы нет? «Хорошо ни с чем не перепутаешь» - это о том, что когда у тебя есть какой-то хороший продукт, не надо никому ничего разъяснять и доказывать, оно и так очевидно. Когда действительно хорошо, это не вызывает вопросов. Это касается чего угодно - еды, природы, поступков, фильмов…

- Но кино - это во многом вкусовщина, разве нет? Вы ведь и сами снимали, но фильм «Очень русский детектив» в прокате не зашел. А вам наверняка казалось, что он хорош.

- «Очень русский детектив» действительно не собрал. И когда мы анализировали потом, была ли в этом наша ошибка, то поняли, что нет. Мне до сих пишут – «вы опередили время, какой это умный сюр...». Мне абсолютно не стыдно за наш фильм.

Но рынок кино устроен очень сложно, все рискуют. Мы попали тогда в такой замес… На осенних школьных каникулах все посмотрели в кинотеатрах очередную «бондиану», какие-то другие мировые проекты. Крупные игроки, чтобы не рисковать, даже перенесли премьеру очередного «Гарри Поттера». Мы-то обрадовались, и встали в эту дату, даже не подумав…

В общем, случилось массовое выгребалово денег из кармана зрителя. Народ может потратить на кино лишь какую-то определенную сумму, и когда вышел наш фильм, она просто-напросто закончилась. Падение рынка было больше 60%. Плюс в то время практически по всей России объявили штормовое предупреждение. Снега намело по колено, пробки… Нам приходили отчеты о том, что в некоторых регионах за весь день в кинотеатр пришло два (!) человека. Так что риски есть всегда, и все их учесть невозможно. Но что ж теперь, кино не снимать?))

С женой Ольгой шоумен счастлив уже 11 лет. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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- Недавно Гарик Харламов опубликовал «фото с прекрасными людьми» - серию снимков с близкими друзьями, где вы на первом же кадре. После ухода из Comedy Club вы с коллегами остались в хороших отношениях?

- Мы все приятельствуем еще с середины девяностых, со времен КВН-а. Потом переехали в Москву и очень сплотились в Comedy. Все, кто занимаются бизнесом, знают, что с друзьями лучше не работать. И в этом наша уникальность: мы одной дружной компанией строили большой бизнес, делали его с нуля и сумели сохранить близкие отношения. Конечно, много было проверок на прочность, но эти испытания не выливались в большие проблемы.

А Харламов, знаете, он такой… Как про него шутит на сцене Гарик Мартиросян, - «наш Харлашка». И по-другому не скажешь. Мы действительно дружим, я очень рад всем его начинаниям. Вот сейчас, например, Гарик открыл точки с хот-догами. На самом деле, это не просто сосиски. Очень сложно шагнуть в какую-ту новую для себя сферу, где много неизвестного и непонятного.

- Вы как-то сказали, что в пик популярности Comedy гонорары звезд-резидентов составляли сотни тысяч долларов за сезон. Сейчас проект также популярен?

- Если проект идет по ТВ, значит, он популярен и, соответственно, приносит деньги. Ведь телепродюсерам важны исключительно цифры. Если Comedy Club стоит в сетке и никуда не девается, значит, дает свою долю смотрения.

- А вы подсчитывали, сколько денег, предложений и других дивидендов вам принесла знаменитая фраза про суслика?

- Вот не знаю, почему всем так зашла фраза «Суслик, сука, личность»? Родилась она совершенно случайно. Когда снимался первый сезон Comedy, мы работали просто космическими темпами – писали по 12, по 18 программ… Спали буквально на полу. И вот нам надо было написать 18 подводок к своим же выходам, чтобы ведущий Таш Саркисян их объявлял и при этом не повторялся. Про меня чего там только не было: швабра в кроссовках, злобный суслик из Беларуси… Суслик ассоциировался со мной: такой же худой и длинный.

А что касается денег – вот честно, я никогда не подсчитывал. Мне главное, чтобы было интересно. Видимо, сказывается КВН-овская закалка, когда все делали на энтузиазме. Иногда у спонсора последние деньги брали, чтобы купить хоть один кубик «Галина Бланки». Так же мы делали и Comedy. Изначально ведь этот проект был клубным, а не телевизионным. И огромных денег мы не зарабатывали, да что там – никаких не зарабатывали! Ночью ехали в клуб, выступали абсолютно бесплатно. Никто не думал, что это выстрелит. Знаете, как в американском кино: «Я просто делал свою работу». Нам это нравилось, и мы просто смешили друг друга, делали это и для людей, и для себя.

Что это за "Титаник", вы узнаете, посмотрев комедию "Друг на продажу".

- Но сейчас ведь у вас семья, дети – разве можете себе позволить работать за интерес?

- Никто не знает, что принесет деньги, а что нет. Главное – творить. Да, есть основной бизнес – продакшн-компания, где мы трудимся с моим партнером Владимиром Микуличем. Каждый день я что-то пишу в рабочую тетрадь – идей много, успеть бы все воплотить в жизнь. Для меня самое главное, чтобы мозги не засохли))). Как говорит все тот же Алексей Троцюк: «Вадосик, если нас запереть в комнате и дать задание улучшить гвоздь, к утру мы его улучшим!». В общем, не бойтесь сочинять, не бойтесь придумывать, не бойтесь мечтать, и все получится! Всем хорошего настроения, и приходите в кино на фильм «Друг на продажу». Мы старались – будет весело!

Смотреть видеосюжет Друг на продажу Трейлер #2 Фильм 2021

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