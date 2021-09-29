«Люди плачут, когда мы объявляем их банкротами»: Кому и когда нужно пройти процедуру списания долгов

C 2015 года почти 400 тысяч россиян воспользовались правом объявить о банкротстве. Фото: Shutterstock

Шесть лет назад - 1 октября 2015 года — в России появился закон о личной несостоятельности. По нему любой россиянин получил право объявить себя банкротом и списать с себя все долги. За это время услугой воспользовались почти 400 тысяч человек. А из-за пандемии произошел почти двукратный рост. Почему люди становятся банкротами? И что делать тем, кто попал в долговую яму и не может из нее выбраться?

ПАНДЕМИЯ МНОГИХ ПОДКОСИЛА

Что бросается в глаза во многих российских городах, так это круговорот денег в местной экономике. С одной стороны, вездесущие микрокредитные организации, предлагающие «деньги сразу». С другой, юридические конторы, обещающие списать все долги. Возникает ощущение, что условные саратовцы или барнаульцы только тем и занимаются, что утром берут деньги взаймы, днем их тратят, а вечером избавляются от кредитной кабалы с помощью хитроумных адвокатов. Не жизнь, а сказка!

В реальности все не так радужно. Еще до пандемии эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) оценивали, что в России более миллиона потенциальных банкротов. Это заемщики с долгами от 500 тысяч рублей, которые не платят по обязательствам свыше 90 дней. В таких случаях деньги редко возвращаются кредиторам. И самый простой способ — списать долги заемщику.

- Работы у нас за последний год, действительно, прибавилось, - говорит Роман Копанский, директор одной из юридических фирм, которая занимается списанием долгов. - Кто-то потерял работу или бизнес, у кого-то снизились доходы. Единственным выходом осталось банкротство. К примеру, одному из клиентов мы списали восемь миллионов рублей. Он занимался грузоперевозками. Пока доходы были хорошие, брал кредиты на покупку техники. Позапрошлой зимой водитель уехал в Якутию и сломался. Машина осталась там. Потом наложилась пандемия и отсутствие заказов. Пришлось объявлять себя банкротом.

ДЕТИ, МОШЕННИКИ И АЛЬФОНСЫ

Тем не менее пандемия - лишь одна из причин, почему люди становятся банкротами. Очень часто люди банально не могут рассчитать свои силы. Берут кредит, надеются на лучшее, а потом не знают, как отдать долг.

- Распространенная история - семья оказывается в сложной ситуации сразу после рождения ребенка. Жена уходит в декрет, доходы падают, расходы растут. Последней каплей часто становятся микрокредиты. По моему опыту, это уже начало конца. В 99% таких случаев заемщик уже не выкарабкается самостоятельно из долговой ямы, - объясняет Роман Копанский.

На втором месте по распространенности среди банкротов — люди азартные, погнавшиеся за сверхприбылью. Такие люди набирают долгов, в надежде что их прибыли с лихвой перекроют процент по кредиту.

- В последнее время много клиентов, вложивших кредитные деньги в пирамиду «Финико». Сначала вкладывали свои, несколько раз получили дивиденды и решили увеличить доход. Стали брать кредиты. Привлекли родителей, те продали квартиру. А потом в один момент все потеряли, - рассказывает Копанский.

И наконец, еще одна категория банкротов — обманутые возлюбленные.

- К сожалению, тоже очень частый сценарий. Парень с девушкой общаются. У них любовь. Тому срочно потребовались деньги, он просит подругу взять для него кредит. Она берет в двух банках по миллиону рублей. На следующий день он исчезает с деньгами, а она остается одна и с долгами, - рассказывает юрист.

По закону о личной несостоятельности любой россиянин может объявить себя банкротом и списать с себя все долги. Фото: Shutterstock

КЛЕЙМО НА ВСЮ ЖИЗНЬ ИЛИ ГОРА С ПЛЕЧ?

Запускать процедуру банкротства через суд можно раз в пять лет. Для этого нужно соблюсти несколько условий. Во-первых, долг должен быть не ниже 500 тысяч рублей, а просрочка - не меньше 90 дней. Во-вторых, нужно доказать, что вы действительно не можете платить по счетам. Предоставить документы об отсутствии имущества, выписки с банковского счета, справки с работы или биржи труда и т.д.

- У человека должны быть признаки неплатежеспособности - объективные и подтвержденные: потеря работы, уменьшение зарплаты, незаконные действия со стороны третьих лиц. Если в рамках процедуры выясняется, что у человека есть какое-то имущество, то его продают, - говорит Копанский.

Если делать все самостоятельно, процедура банкротства обойдется в 50 тысяч рублей. Если с помощью юриста — в 100-150 тысяч рублей. Кроме того, финансовый управляющий будет искать любое принадлежащее должнику имущество. Все, что можно продать, будет продано на электронных торгах (автомобиль, гараж, дача, земельный участок и даже плазменный телевизор). По закону реализации подлежит все, кроме единственной квартиры и предметов домашнего обихода на сумму до 10 тысяч рублей. Должнику оставят деньги на счетах в размере прожиточного минимума, одежду, обувь и прочие личные вещи за исключением драгоценностей и предметов роскоши.

- На заключении договоров мы часто видим слезы. Люди в растерянности, они не знают, что делать. Я всем говорю: "Воспринимайте это как временное финансовое состояние. Сегодня вам плохо, но у вас есть возможность эту проблему решить. В мире куча стран, где невозможно списать долги. И люди всю жизнь живут с этим бременем. В России такая возможность шесть лет назад появилась. Ей надо пользоваться", - успокаивает Роман Копанский.

По его словам, в нашей стране ограничения для банкротов минимальные (см. «Кстати»). Поэтому особых проблем люди не испытывают. Наоборот, если раньше они скрывались от кредиторов и работали вчерную, чтобы приставы не списывали деньги с банковских счетов, то после процедуры банкротства устраиваются на официальную работу с белой зарплатой. И главное — не повторяют своих ошибок.

Тем не менее процедура эта все равно болезненная и трудоемкая. По возможности ее стоит избежать.

- Если сравнивать процедуры по урегулированию отношений с кредиторами с медицинскими процедурами, то банкротство - это ампутация больного органа, и оправдана она лишь в крайних случаях. Не стоит забывать о профилактике, нужно воздерживаться от необдуманных кредитов и стараться своевременно урегулировать все вопросы с возникшей задолженностью, - считает юрист Николай Криухин.

БДИ!

Обман и там, и тут

Преступники любят ловить тех, кто в растерянности. Человек в этом случае беззащитен, ищет тех, кто мог бы ему помочь. Этим пользуются некоторые псевдо-юристы. В лучшем случае они просто возьмут деньги и ничего не сделают. А в худшем — перепишут на себя имущество горе-заемщиков.

Последние, кстати, тоже не лыком шиты. Некоторые клиенты специально берут деньги в долг, чтобы потратить на себя, а потом обанкротиться и ничего не отдавать банку. А чтобы кредиторы ничего не забрали, переписывают имущество на родственников и друзей.

- К нам на консультацию как-то пришел вальяжный клиент. Сказал, что он три месяца назад взял кредит в банке, купил на них мебель в новую квартиру, а теперь хочет списать долг. Это называется преднамеренное, фиктивное банкротство. Естественно, мы ему отказали, - поясняет Роман Копанский.

По его словам, в судах такие дела тщательно рассматривают. И могут оспорить любую сделку, которая произошла в течение последних трех лет. Финансовый управляющий в этом кровно заинтересован, потому что получает 7% от стоимости любого найденного имущества.

КСТАТИ

Что нельзя делать после списания долгов

- Три года нельзя заниматься бизнесом и работать на руководящих должностях (в финансовых организациях еще дольше - от 5 до 10 лет).

- Пять лет нельзя будет получить новый кредит.

- Не подлежат списанию долги по алиментам и по выплате вреда здоровью и морального ущерба.

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