В парке "Лосиный остров" грибник нашёл части женского тела с именной монетой "Светлана"

Стоит заметить, что заявления о преступлениях в "Лосином острове" и около него поступают довольно часто. Фото: Shutterstock

Отправляясь в лес 41-летний Михаил (имя изменено) и его 17-летний сын никак не рассчитывали стать участниками следственных действий. Мужчина с мальчиком просто гуляли по Лосиному острову в Москве, любовались природой и собирали грибы. Они забирались всё дальше и дальше и вышли к линии ЛЭП, тут люди бывают редко. Поэтому Михаил сразу обратил внимание на куртку, лежащую на земле, на ней он заметил какой-то светлый предмет.

Грибники подошли ближе и увидели человеческий череп, оглядевшись вокруг, они обнаружили и другие части тела. О своей находке мужчина сразу сообщил по телефону экстренных служб. Вскоре в парк выехали оперативники, грибник проводил их до места, где нашёл останки.

— Сын впервые видел подобные вещи, зрелище не из приятных, он был шокирован. Для нас грибы на этом закончились. Я позвонил в 112, спросил что делать, нас попросили дождаться полицию. Там лес глухой, искали нас со свистком, а мы откликались. Так и вышли на нас. Осмотрели место, сказали, что тело там с зимы лежит, потому что ещё шапку нашли и зимние перчатки, — рассказал Михаил.

Мужчину с сыном попросили оставить телефон и отпустили. А криминалисты продолжили осматривать место обнаружения тела.

— В лесном массиве Парка "Лосиный остров" были обнаружены костные останки женщины приблизительно 40 лет, а именно череп, от него на расстоянии около 20 метров обнаружены костные останки тазобедренного сустава и ноги, обутой в ботинок черного цвета. Давность смерти от полугода до года, — сообщил источник kp.ru.

Полицейские также нашли куртку, женские сумки, одна из которых поясная. В вещах погибшей обнаружили телефон и именную монету с именем "Светлана". Это позволило оперативникам сразу отказаться от версии ограбления, ведь ценные вещи никто не тронул. Сейчас эксперты изучают предметы и пытаются установить личность женщины. Обстоятельства её смерти пока остаются неизвестными.

Стоит заметить, что заявления о преступлениях в "Лосином острове" и около него поступают довольно часто. В середине августа недалеко от парка задержали маньяка-душителя после огромного количества жалоб от пострадавших женщин. Им оказался 37-летний гражданин Украины, но причастность мужчины к убийствам установить не удалось, ему предъявили обвинение в покушениях на изнасилования. В самом лесу нередко находят человеческие останки.

Например, в конце августа сотрудники лесопарка при осмотре территории обнаружили закопанную человеческую голову. Из-за того, что с момента смерти жертвы до обнаружения останков часто проходит несколько месяцев, следствию бывает трудно установить обстоятельства их гибели. Но оперативники не исключают версию, что к телам, найденным в лесополосе, может имеет отношение один и тот же человек.