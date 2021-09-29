Российский рубль назвали лучшей валютой сентября в мире

Российский рубль может оказаться единственной валютой в мире, которая укрепилась к доллару на протяжении сентября. Фото: Shutterstock

Российский рубль может оказаться единственной валютой в мире, которая укрепилась к доллару на протяжении сентября.

Как сообщает Bloomberg, курс рубля c начала месяца вырос на 0,68%. В то время как все остальные валюты развивающихся стран потеряли в цене на фоне глобальной турбулентности на мировых рынках.

Поддержку рублю оказали высокие цены на энергоресурсы.

«Высокие цены на нефть и газ сохранятся до конца года, и если бы не было разговоров о введении новых антироссийских санкций, рубль поднялся бы еще выше», - прокомментировал агентству аналитик ITI Capital Искандер Луцко. Он ожидает, что в октябре рубль продолжит укрепление до отметки 71 за доллар.

КОНКРЕТНО

ТОП-10 мировых валют в сентябре (изменение курса по отношению к американскому доллару)

1. Российский рубль +0,68%

2. Гонконгский доллар -0,08%

3. Китайский юань -0,1%

4. Новый тайваньский доллар -0,14%

5. Индонезийская рупия -0,26%

6. Малайзийский ринггит -0,72%

7. Аргентинское песо -0,93%

8-9. Сингапурский доллар -0,94%

8-9. Перуанский соль -0,94%

10. Мексиканское песо -1,12%

По данным Bloomberg.