Российский рубль назвали лучшей валютой сентября в мире

Российский рубль может оказаться единственной валютой в мире, которая укрепилась к доллару на протяжении сентября.
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Российский рубль может оказаться единственной валютой в мире, которая укрепилась к доллару на протяжении сентября.
Как сообщает Bloomberg, курс рубля c начала месяца вырос на 0,68%. В то время как все остальные валюты развивающихся стран потеряли в цене на фоне глобальной турбулентности на мировых рынках.
Поддержку рублю оказали высокие цены на энергоресурсы.
«Высокие цены на нефть и газ сохранятся до конца года, и если бы не было разговоров о введении новых антироссийских санкций, рубль поднялся бы еще выше», - прокомментировал агентству аналитик ITI Capital Искандер Луцко. Он ожидает, что в октябре рубль продолжит укрепление до отметки 71 за доллар.
КОНКРЕТНО
ТОП-10 мировых валют в сентябре (изменение курса по отношению к американскому доллару)
1. Российский рубль +0,68%
2. Гонконгский доллар -0,08%
3. Китайский юань -0,1%
4. Новый тайваньский доллар -0,14%
5. Индонезийская рупия -0,26%
6. Малайзийский ринггит -0,72%
7. Аргентинское песо -0,93%
8-9. Сингапурский доллар -0,94%
8-9. Перуанский соль -0,94%
10. Мексиканское песо -1,12%
По данным Bloomberg.