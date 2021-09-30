Что известно про Дарью Боярскую, переводившую Путина и Трампа

На некоторых фото, запечатлевших Путина и Трампа на той встрече, действительно присутствует красивая женщина. Фото: kremlin.ru

Книга бывшего пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм «Я отвечу на ваши вопросы о том, что я видела в Белом доме при Трампе» выйдет в свет в начале октября.

Но, как и положено, перед стартом продаж издатели публикуют в СМИ наиболее яркие моменты произведения автора, дабы подогреть интерес потенциальных покупателей.

Журналисты выяснили, что это 36-летняя Дарья Боярская Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Поскольку до уровня Достоевского или Апдайка Гришэм явно не дотягивает (это первый ее литературный опыт, да и будучи пресс-секретарем администрации Трампа она не провела ни одной пресс-конференции), то в газеты «утекли» самые скандальные ее откровения.

Гришэм утверждает, что в Кремле только и думали о том, как и чем отвлечь Дональда Трампа на встрече с российским президентом, состоявшейся на полях встречи Большой двадцатки, проходившей в 2019 году в Японии. И не промахнулись, пригласив в качестве переводчика «очень привлекательную брюнетку с длинными волосами, красивым лицом и прекрасной фигурой».

В Белом доме считают, что привлекательная российская переводчица Дарья Боярская должна была отвлечь внимание Дональда Трампа Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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На некоторых фото, запечатлевших Путина и Трампа на той встрече, действительно присутствует красивая женщина.

Журналисты британского издания The Sun выяснили, что это 36-летняя Дарья Боярская. Англичане нашли и другие ее фотографии, отдав должное красоте россиянки. Но почему-то не стали рассуждать о том, какими талантами и способностями должен обладать профессионал, которому доверили осуществлять синхронный перевод разговора президентов двух великих держав. Никаких других деталей из биографии Боярской в The Sun не приводится.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже отреагировал на обвинения в адрес России, обладающей, по мнению Гришэм, особым секретным оружием в лице синхронистов: «Переводчиков направляет МИД по запросу администрации главы государства. Сам президент не участвует в этом процессе».

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В книге Гришэм немало и других скандальных и сомнительных историй. Например, она заверяет, что 45-ый президент США обсуждал с ней размер своего детородного органа. И этот разговор якобы произошел после того, как порноактриса Сторми Дэниэлс в своей книге заявила, что занималась сексом с Трампом – обладателем маленького пениса.