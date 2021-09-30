Почему цены на еду осенью снова рванули вверх и что будет дальше

Обычно в начале осени продукты дешевеют, но в нынешнем году все наоборот Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

БЕШЕНЫЕ ОГУРЦЫ

Все экономические катаклизмы, особенно рост цен, у нас принято объяснять пандемией. Да вот только год назад тоже была пандемия. При этом в прошлом сентябре цены в стране пусть немножко, на 0,07%, но все-таки снизились. Случилось это во многом благодаря подешевевшим продуктам. Обычно в сентябре так и происходит: в начале осени аграрии собирают урожай, прилавки ломятся от дешевых фруктов-овощей и общая инфляция замедляется.

Но не в этот раз: в нынешнем сентябре система дала сбой. По данным Росстата, всего лишь за неделю с 21 по 27 сентября цены в стране выросли на 0,29%, а продукты подорожали на 0,4%. Цены на помидоры готовятся к выходу на околоземную орбиту: за неделю они взлетели на 10%, а с начала сентября - на четверть. Огурцы отстают, но не сильно: +4,19% за неделю и +18,3% за сентябрь. Картошка за неделю прибавила 1,77%. Яйца, молочка, мясо и многие другие продукты тоже дорожают на глазах - подробнее смотрите «Только цифры» (хотя может, и не стоит).

Есть и немного позитива. Например, чуть-чуть подешевели яблоки, лук, морковка. Но не вечно же им дорожать, иногда можно взять и передышку. К тому же общая картина все равно безрадостная: годовая инфляция в России составила 7,26%, а продукты с прошлого сентября подорожали уже на 9,41%.

Что творится с ценами на еду и почему взбесились помидоры с огурцами, «по вине» которых и выросла так сильно общая инфляция?

- По каждому из продуктов ситуация разная. Например, осенью молочка традиционно дорожает, так что ничего удивительного в росте цен на эту продукцию нет. А вот с помидорами и огурцами ситуация, действительно, необычная, - говорит Алексей Плугов, генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр». - Как правило, цены на них начинают расти в конце октября, когда на рынке становится меньше овощей открытого грунта и остаются в основном тепличные, более дорогие. Но в нынешнем году сентябрь выдался аномально холодным, в том числе и на юге России, откуда идут основные поставки помидоров и огурцов. Я сейчас нахожусь в Краснодаре и такого холодного сентября не припомню. Поэтому урожайность в открытом грунте снизилась, предложение стало меньше и цены выросли.

Картошка подорожала по другой причине.

- В нынешнем году весна была поздняя, поэтому площадь посевов картофеля сократилась на 4,1%. А лето выдалось засушливым, поэтому урожайность снижается. Уборочная кампания уже перевалила за половину, и уже очевидно: если в прошлом году в стране собрали 6,8 млн тонн картофеля, то в этом году будет примерно на 1 млн тонн меньше, - прогнозирует Алексей Плугов.

ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ

Что будет дальше с ценами на продукты? Эксперт не исключает, что помидоры с огурцами будут дорожать «ускоренными темпами» еще примерно месяц. А потом успокоятся.

- Производство тепличных овощей в России растет с каждым годом. В ноябре, когда овощей открытого грунта в продаже не останется, предложение отечественных помидоров и огурцов будет выше, чем в прошлом году. И возможно, в конце осени и зимой они будут стоить даже дешевле, чем год назад. Или продолжат дорожать, но в рамках общей инфляции, - полагает Алексей Плугов.

А вот с картошкой ситуация более тревожная.

Что будет дальше с ценами на продукты? Эксперт не исключает, что помидоры с огурцами будут дорожать «ускоренными темпами» еще примерно месяц. А потом успокоятся. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Из-за низкого урожая картофель на оптовом рынке уже сейчас стоит 22 рубля за килограмм. Год назад было 8 рублей. Поэтому и розничные цены в ближайшие месяцы будут расти. Пик подорожания картофеля приходится на март. Думаю, к началу весны цены вырастут примерно на 50% к нынешним и на 100%, если сравнивать с мартом 2021 года, - делится безрадостным прогнозом Алексей Плугов. - А с марта цены могут пойти вниз, потому что уже начнутся поставки из Египта, Пакистана и других стран.

Возможно, такой же сценарий ждет и другие овощи «борщевого набора» - капусту, свеклу, лук и морковь. Они страдают от тех же проблем: засушливое лето, невысокий урожай и как следствие - рост оптовых цен.

Правительство, скорее всего, попытается обуздать цены. В Минпромторге считают, что торговым сетям нужно переходить на прямые договоры с поставщиками. Сейчас многие сети закупают продукты на электронных торгах, где цены порой очень сильно скачут. Прямые договоры, по мнению чиновников, помогут зафиксировать стоимость сразу на несколько месяцев.

Пока речь идет о рекомендации, но в министерстве подумывают и о том, чтобы закрепить прямые договора законодательно. Правда, сами поставщики и торговые сети вряд ли обрадуются такому закону. Например, что делать, если себестоимость продукции неожиданно вырастет - подорожает топливо, корма, удобрения? В конце концов, случается и неурожай. А у тебя договор на полгода, будь добр поставлять помидоры или яйца по условленной цене. Так что как бы все это не обернулось новыми попытками регулирования цен. Ничем хорошим подобные ограничения не заканчиваются. Конечно, от них есть временный эффект. Но срок любых договоров и ограничений рано или поздно подходит к концу. А чем сильнее ты сдавливаешь пружину, тем выше она потом подпрыгнет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

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