Слишком хотел победить на выборах: Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к 1 году тюрьмы

Прокуратура доказала, что политик превысил лимит на проведение предвыборной кампании на 18 миллионов евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парижский исправительный суд вынес обвинительный приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози. Политика признали виновным в незаконном финансировании своей предвыборной кампании в 2012 году. Таким образом, Саркози станет первым президентом в истории Пятой республики, который будет отбывать срок в реальной тюрьме.

ПРЕДЫСТОРИЯ

В 2012 году, под конец своего первого президентского срока, Николя Саркози решил избраться повторно. Обслуживать предвыборную кампанию взялось пиар-агентство Bygmalion, которое основал в 2006 году один из ближайших соратников Саркози Жан-Франсуа Коппе.

Согласно французскому законодательству, стоимость предвыборной кампании кандидата в президенты не может превышать 22 миллиона евро. Но Саркози, по мнению следствия, не остановился, когда лимит был достигнут, и продолжил траты, превысив его почти в два раза - на 18 миллионов. В итоге, кампания обошлась экс-президенту в 42,8 млн евро. Но эти жертвы не помогли: и Саркози по итогам голосования уступил своему сопернику - Франсуа Олланду.

ЧЕРНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

О финансовых нарушениях в предвыборной кампании Саркози первым сообщил французской еженедельник Le Point. В расследовании говорилось, что пиар-агентство Bygmalion сознательно завышало стоимость услуг, оказываемых штабу экс-президента.

В 2014 году было возбуждено дело. Тогда следствие установило, что сотрудники Bygmalion и избирательного штаба Саркози, чтобы скрыть расхождения в финансовых отчетах, переводили средства через подложные счета. На бумаге значилось, что пиар-агентство перечисляет деньги не штабу Саркози, а партии «Союз в поддержку народного движения» (ныне партия «Республиканцы») на проведение митингов и съездов. Однако по факту почти 20 млн евро были отданы на кампанию экс-президента.

«СКАЗКИ» САРКОЗИ

В феврале 2016 года против Николя Саркози и еще 13 человек были выдвинуты обвинения в нарушении норм финансирования предвыборной кампании.

Адвокаты политика пытались доказать неправомерность возбуждения этого дела, но Апелляционный суд, а затем и Кассационный подтвердили обоснованность всех подозрений.

На первом заседании в мае этого года Саркози назвал все обвинения «сказками», заверив, что был не в курсе черной бухгалтерии и передал все управление финансами своим помощникам. Прокуроры требовали приговорить политика к году тюрьмы и шести месяца условно.

Сегодня на оглашение приговора Саркози не явился. Теперь его ждет год тюремного заключения и штраф в размере 3 750 евро. Однако есть большая вероятность, что в тюрьме Саркози не появится. Из-за того, что все участники разбирательства не имели ранее судимостей, а французские тюрьмы сейчас переполнены, осужденные будут отбывать свое наказание дома с электронным браслетом. Адвокаты объявили, что будут подавать апелляцию.

ЕСТЬ ДЕЛА

Суд над бывшим президентом - распространенная практика во Франции. Первым фигурантом уголовного дела был Жак Ширак в 2011 году. Вторым стал Николя Саркози. Он лидер по числу судебных разбирательств.

Против него были выдвинуты обвинения в подкупе сотрудника Кассационного суда. Через своего адвокат Саркози смог получить конфиденциальные сведения о ходе расследования нелегального финансирования его предвыборной кампании 2007 года. За это бывший французский лидер получил два года условно и один год тюремного заключения.

Также его подозревали в получении незаконного финансирования президентского кампании от бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи.

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