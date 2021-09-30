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Звезды30 сентября 2021 17:20

Кристину Асмус сжирает болезнь

Что на самом деле происходит с бывшей женой Гарика Харламова после известия о свадьбе шоумена с Катериной Ковальчук
Ольга ЛИБГАРДТ
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Кристина Асмус тяжело больна. Бывшая жена Гарика Харламова перестала скрывать информацию о своем недуге несколько месяцев назад.

Кристина Асмус тяжело больна. Бывшая жена Гарика Харламова перестала скрывать информацию о своем недуге несколько месяцев назад.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кристина Асмус тяжело больна. Бывшая жена Гарика Харламова перестала скрывать информацию о своем недуге несколько месяцев назад. Теперь же в блоге актриса часто делится с поклонниками подробностями болезни, которая буквально сжирает одну из самых красивых артисток.

Кристина Асмус измучена тяжелой болезнью. Из-за недуга актриса почти не спит. "Я не сплю. Опять. Опять эта невыносимая бессонница. Таблетки - все тщетно", - написала бывшая жена Гарика Харламова в блоге.

Артистка ходит с жуткими синяками и мешками под глазами. "Давление 200, кровь из носа уже много месяцев, лопнувшие капилляры в глазах, высокая температура раз в несколько дней, голодные диеты. Сказать, что физическое и ментальное здоровье в критическом состоянии - ничего не сказать", - сокрушается звезда.

Поклонники подозревают, что болезнь сжирает артистку из-за переживаний. Все это происходит с красавицей на фоне известия о свадьбе ее бывшего мужа с Катериной Кововальчук.

Влюбленные не так давно перестали скрывать свой тайный роман, появившись вместе на светской вечеринке. Они буквально светились от счастья. Как оказалось, Гарик уже представил невесту своей матери, которая, по слухам, тепло приняла новою избранницу сына.

Шоу-бизнесЗвезды: болезниКристина Асмус: досье KP.RU