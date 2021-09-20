Одобрила невесту: Гарик Харламов познакомил красавицу-актрису со своей мамой

Гарик Харламов с недавних пор перестал скрывать свои отношения с Катериной Ковальчук Фото: Иван МАКЕЕВ

Гарик Харламов познакомил маму с новой избранницей. Столь важный шаг в окружении шоумена назвали его подготовкой к свадьбе с красавицей Катериной Ковальчук, которая как две капли воды похожа на его бывшую жену Кристину Асмус.

Гарик Харламов с недавних пор перестал скрывать свои отношения с Катериной Ковальчук. 40-летний юморист на днях впервые вышел в свет с хрупкой красавицей. Подле новой пассии резидент Comedy Club заметно преобразился. Он похудел на 17 килограммов и невероятно помолодел.

Отношения у Гарика со звездой сериала "Крепостная" более чем серьезные. Поговаривают, что завидный холостяк скоро распрощается со своим статусом и поведет избранницу под венец. Ведь он познакомил ее с мамой Натальей Игоревной.

Родительница выбор отпрыска одобрила. Говорят, дамы быстро нашли общий язык и подружились.

Гарика нельзя назвать маменькиным сынком. Когда его родители развелись, своевольный парень превратился в настоящего хулигана. Тогда было решено отправить его на воспитание к отцу, перебравшемуся к тому времени в США. В Чикаго Харламов прожил пять лет. В Америке он определился со своим будущим и поступил в местную театральную школу. Был там единственным русскоговорящим учеником.

Вернувшись в Москву, окончил Государственный университет управления, попутно играл в КВН. А потом попал в шоу Comedy Club.

Харламов, как известно, был женат дважды. Первой его избранницей стала работница столичного ночного клуба Юлия Лещеева. Они поженились в 2010 году. Уже через три года супруги развелись. Разбила семью звезда "Интернов" Кристина Асмус. С ней Гарик снова пошел в ЗАГС через пару месяцев после развода. В этом браке у Харламова родилась дочь Настя. С Кристиной артист развелся после восьми лет брака.