Следователь о событиях 1993 года: Кроме того, что Белый дом обстреливали из танков, планировалась и его бомбежка с воздуха

Старший следователь по особо важным делам при Генпрокуратуре РФ расследовал обстоятельства событий сентября-октября 1993 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Старший следователь по особо важным делам при Генпрокуратуре РФ расследовал обстоятельства событий сентября-октября 1993 годаЛеонид Прошкин рассказал о том, что показало расследование событий сентября - октября 1993-го и уголовное дело, по которому он писал заключение.

ОБОШЛОСЬ БЕЗ БОМБЕЖКИ

- Леонид Георгиевич, в октябре 1993-го все могло быть более кровавым?

- Обороны Белого Дома серьезной не было.

- Но людей с оружием в Белом доме было достаточно.

- Да, людей там было до хрена. Но это не значит, что они были организованы для его обороны. Когда десантники и «Альфа» вошли — они сразу сдались. Руцкой хотел договориться.

- Но Руцкой же пытался вызвать самолеты для отражения атаки на Верховный Совет?

- Пытался, но не удалось. Кстати, кроме того, что Белый дом обстреливали из танков, планировалась и его бомбежка с воздуха.

- Какую роль в событиях сыграл и.о. замминистра обороны, генерал Макашов, которого вы допрашивали в Лефортово?

- У него была группа его охраны, которую возглавлял офицер ВМФ, командир торпедного катера Евгений Штукатуров из Таллина (которого я ездил в Эстонию потом задерживать). 8-9 человек охраны и десятка полтора человек из Приднестровья.

Леонид Прошкин рассказал о том, что показало расследование событий сентября- октября 1993-го и уголовное дело, по которому он писал заключение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- И что с эти людьми он успел совершить?

- Они вошли сначала мэрию, а потом пытались войти в Останкино. Впрочем, когда поначалу Руцкой отдал приказ Макашову взять мэрию, Макашов в тот момент послал его на х… Но когда Макашову доложили, что из мэрии ушли те, кто ее охранял, то Альберт Михайлович это здание напротив Белого дома захватил. И туда уже толпа пришла. В мэрии макашовцы обнаружили в ящиках автоматы и пистолеты. Но позже следственной группой было доказано, что из оружия, которое изъяли в Белом доме, не был убит ни один человек. А вот по оружию дивизии Дзержинского, например нам провести экспертизу не дали — по прямому указанию Ельцина.

- Тем не менее люди в Белом доме гибли?

- В Белом доме оказалось много добровольцев. Из бывших военных создали добровольческий батальон. Они успели получить денежные пожертвования. Но командование батальона эти деньги … прижало. Когда об этом стало известно, люди из этого батальона поставили командиров к стенке. Но уголовного дела не возбуждали по данному факту.

- Тогда писали про «баржи с трупами».

- Никого никуда на баржах не вывозили и не расстреливали. По многим из тех, кого тогда называли погибшими и которые числились в списках, вывешенных в те дни у Белого дома — а речь шла о нескольких тысячах - мы установили, что погибшими большинство из них не были. Их искали по всей стране - и находили. Мы в 1993-1994-м провели проверку всех без вести пропавших по России. Большинство нашлись. Многие просто сбежали из Москвы — чтобы их не посадили. Мы отыскали «женщину-снайпера», о которой говорили, что ее в Белом доме изнасиловали и убили — она же спокойно жила в Ростове.

- Свидетели из окрестных домов видели расстрелы?

- Есть показания, что жители из прилегающих домов выходили с табуретками и рассаживались смотреть на это «шоу».

4 октября 1993 г. во время штурма Дома Советов и после него погибли либо скончались от ран не менее 74 человек. Телесные повреждения получили не менее 172 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧЬИ СНАЙПЕРЫ?

- Ходили слухи про иностранных снайперов, в том числе, из Израиля.

- Альберт Макашов, которого 4 октября вечером уже привезли в Лефортово, наличие снайперов, в частности, в гостинце «Украина», мне подтвердил. Но сказал, что не было там никакого Моссада. И еще он мне сказал, что, если он выйдет из тюрьмы, его убьют. Как человека, который слишком много знает. Мы его тихонечко выводили с начальником Лефортовского изолятора - я приехал за ним на машине прокуратуры прямо на территорию изолятора и вывез его к нему домой.

- Командир отряда «Витязь» писал, что макашовцы взяли мэрию с бэттэрами, а у находившихся солдат 4-го полка Дзержинского даже не было оружия.

- Это неправда. Мэрию сдали сознательно. Милиция ушла до входа макашовцев. Оставили даже ящики с автоматами и пулеметами, практически в смазке. Бронетранспортеров не захватывали —Макашов к Останкино двинулись на грузовиках, их было 5 или 6. Вооруженными там были только Макашов с его людьми, то есть не более 35 человек. А параллельно с ними ехали машины с «Витязем». К 6 часам вечера 3 октября у Останкино было 64 БТРа – «ельцинских». О каком штурме Останкино можно говорить?

- А как же выстрел из гранатомета по спецназу «Витязя», когда и начался огонь во все стороны?

- Тогда погиб рядовой Ситников, но не от выстрела снаружи. Мы поводили баллистическую и взрыво-техническую экспертизы. Взрыв был внутри. Экспертиза доказала — никакой это не осколок от гранатометного выстрела. И командир спецназа тогда себя прикрывал — ведь погибших у Останкино оказалось более 40 человек! А последний, убиравший территорию тракторист, погиб уже утром 4 октября. Когда макашовцы все и примкнувшие к ним уже разъехались.

- Это все установлено следствием?

- Да.

- Макашова, которого вы допрашивали, обвиняли в смерти десятков людей у Останкино?

- Его обвиняли в том, что он все это организовывал. Как заместитель министра обороны. Но тогда возник и другой вопрос: почему допустили, чтобы несколько грузовиков, в которых были и вооруженные люди ,от мэрии с Краснопресненской набережной смогли проехать до Останкино? И отчего их никто не остановил? Достаточно ведь было поставить пару грузовиков или БТР на любой из улиц. И не случилось бы никакого кровопролития! Значит, это специально допустили.

- Зачем Макашов рвался в Останкино?

- Представители Верховного Совета хотели «включить» ТВ, которое было отключено. И заявить, что президент незаконно отстранил Верховный Совет и захватил власть. Объяснить, что Ельцин нарушил закон. А депутаты отстранили его от власти. Сам Макашов не собирался выступать. Ему надо было «открыть Останкино» — чтобы туда приехали Руцкой или Хасбулатов и выступили там перед всей страной.

ЧТО ВЫКИНУЛ ЕЛЬЦИН?

- Почему главные персонажи обороны Белого дома не ушли подземными ходами?

- По ним ушла группа приднестровцев. Некоторых потом обнаружили в Белоруссии с автоматами из Белого дома. А Руцкой, Хасбулатов, Дунаев, Макашов и не собирались уходить.

- Кто отдавал приказы в те дни противникам Ельцина?

- Макашов утверждал, что лично он получал приказы только от Руцкого.

- Уголовного дела по разграблению мэрии не было?

- Нет. При том, что там пропало имущества на миллионы рублей. В это здании и внутренние войска тоже стояли, и питерский ОМОН. А два этажа там и вовсе сгорели. Получилось, все списали - и никто ответственности за это не понес. По большому счету, надо было привлекать к ответственности обе стороны. Потому что в гибели большого числа людей виноваты были и правительственные силы. Например, в гибели военнослужащих от взаимных обстрелов.

Леонид Прошкин Фото: "КП" Архив

- А уголовное дело отдельное по Останкино было выделено?

- Все в общем деле. Обороной там, кстати, руководил заместитель командующего ВВ по кадрам.

- Вы писали постановление по этому уголовному делу?

- Да, и Ельцин из более чем тысячи страниц вытащил и выкинул около трехсот листов, когда ему это заключение, написанное мной, представил генеральный прокурор . Выбросил все то, что касалось вины военных и внутренних войск в гибели людей.

- Отряд спецназа «Витязь» вскоре после тех событий распустили?

- Туда набирали ребят, как правило, из маленьких городков, в основном из Западной Сибири. Особый менталитет. Я отправил туда следователей - допрашивать этих бывших бойцов. И наши там работали вплоть до лета 1994-го. И оказалось, что из них часть пошла в милицию, а часть сидела за уголовные преступления или попала в ОПГ — около четверти от состава отряда…

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