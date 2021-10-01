Как в октябре-1993 танкисты расстреливали «Белый дом»: «Мешок денег получите, только спасите Ельцина от врагов!»

Первый выстрел танков по центральному входу в «Белый дом» ушел в «молоко». А второй - в окно 5-го этажа - лег точно... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Между президентом Ельциным и Верховным Советом во главе с Хасбулатовым началась грызня. Устав бодаться, Ельцин подписал Указ № 1400 о прекращении деятельности парламента. А депутаты объявили, что президент совершил госпереворот.

«Белый дом», где заседали депутаты, блокировали, отключили свет и воду. А сторонники Верховного Совета строили баррикады. И даже захватили мэрию и устроили штурм телецентра «Останкино».

А кончилось все расстрелом «Белого дома» из танков.

Журналисты «КП» нашли и танкиста, стрелявшего по парламенту, и защитников «Белого дома». И следователя, который вел уголовное дело о произошедшем в те дни.

КАК ЭТО БЫЛО

Офицер-танкист: Руки дрожали

Я долго разыскивал офицеров Кантемировской дивизии, которые стреляли из танков по парламенту. Они отказывались говорить даже спустя много лет после трагедии. В гарнизоне нам рассказали, что их уже якобы нет в живых, что некие «народные мстители» уничтожили всех «расстрельщиков». Но то были слухи. Мне все же удалось поговорить с офицером при условии - его имя не назовем.

«Гадко было. Русские стреляли в русских»

Бывший в 1993-м командиром танкового взвода уже давно уволен и уехал из Подмосковья на малую родину - «боялся за жизнь семьи».

Участники митинга оппозиции в Москве, сентябрь 1993 г. Фото Бориса Кавашкина /ИТАР-ТАСС/

- Почему ты ушел из армии?

- Всем, кто выполнял задачу у «Белого дома», неуютно жилось в военном городке. Нас называли убийцами. На заборах вешали наши списки. Камни в окна бросали. Мы просились в другие округа. Но и туда молва пошла. А в личном деле каждого была благодарность от Ельцина. И дата - октябрьская... И дураку ясно.

- А благодарность за что?

- За «наведение конституционного порядка».

- Как начинался ваш танковый поход в Москву?

- Наша рота прибыла из совхоза - убирали урожай. Солдат повели в баню, офицеры - по домам. Я залез в душ, намылился, а жена кричит: «Тревога!» Я - пропеллером в полк. А там - командир: в Москве народ бузит, будем порядок наводить. Я спросил: а при чем здесь армия, если есть милиция, ОМОН? Командир сказал: их уже не хватает.

- Как шли?

- Выползли на Минское шоссе - и по обочине, асфальт жалели. Нас стала тормозить «Волга». Командир кричал в наушники: «Дави ее на хрен! Скидывай в кювет!» «Волга» нас все-таки остановила. Ротный что-то орал в ухо мужику из «волжанки». И дальше пошли. А ротный кричит нам по связи: «Этот мужик говорил: «Мешок денег получите, только спасите Ельцина от врагов!»

Мешок денег вдохновлял.

- И учебные болванки, и кумулятивные... И патроны к пулеметам... Подошел генерал Кондратьев, замминистра обороны Грачева. Сказал: «Если кто-то боится, может уйти». Никто не ушел. Надеялись, что не придется стрелять... Ротный говорил: наша задача - «продемонстрировать силу».- Какие у вас были боеприпасы?

К нам прорывались люди, размахивали депутатскими ксивами: «Ребята, родные, не надо стрелять!» А нам приказ - развернуть пушки к «Белому дому». И вдруг в наушниках: «Приготовиться к открытию огня!.. Ударить по центральному входу».

- Каким снарядом?

- Болванкой. От волнения взял прицел низко. Болванка срикошетила и ушла в сторону... Руки дрожали. Ротный матом откостерил, сел на мое место. И - по пятому этажу. Точно в окно.

Гадко на душе было! Русские стреляли в русских...

- И что дальше было?

- Нас накормили и даже водки дали - невиданное дело!

- А мешок денег?

- Обманули. Только 200 рублей премиальных.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЧТО ТВОРИЛОСЬ В ШТАБАХ

«Нам бы ваш письменный приказ»

В те октябрьские дни я был начальником информационно-аналитического отдела Минобороны и был осведомлен почти обо всем, что происходило в военной верхушке.

3 октября министра обороны Павла Грачева вызвали в Кремль. Он вернулся оттуда мрачным. По кабинетам шелестело: «Приказано готовить войска к штурму «Белого дома». Один из генералов сказал мне: «В Кремле все дрожат, как мокрые щенки. Как дать армии денег, так хрен вам, а как припекло, так спасай».

Среди ночи Грачеву приказали собрать генералов: приедет Ельцин. Но улица Знаменка, ведущая от Кремля к Минобороны, была запружена сторонниками Верховного Совета. Людей выдавили с улицы бэтээрами, которые встали по обе ее стороны. По этому коридору Ельцин и приехал.

И стал «выкручивать руки» колеблющимся. Грачев тоже колебался. Бледнел. Ельцин от этого зверел. Стукнул кулаком по столу: «Все! Утром - штурмовать!»

Военнослужащие у сгоревшего Белого дома, октябрь 1993 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И когда уходил, Грачев бросил ему вслед:

- Борис Николаевич, нам бы ваш письменный приказ…

Ельцин повернулся и сквозь зубы ответил:

- Я пришлю вам приказ.

И прислал.

После этого в Минобороны появились гражданские люди с автоматами - их прислали «для контроля за колеблющимися генералами». Всем было приказано снять лампы со столов и поставить на пол - вокруг здания Минобороны бушевала разгневанная толпа, могли стрелять по окнам.

- Товарищи офицеры, - сказал в полумраке кто-то, - давайте нажремся водки. Когда эти люди с лопатами и битами к нам ворвутся, мы скажем, что были в ж… пьяными и в политической обстановке не ориентировались…

Ну а уже после расстрела «Белого дома» Грачеву из Кремля сказали: готовь списки для награждения. Он был человеком щедрым - представил к Герою сразу полдюжины генералов. А вскоре по арбатским кабинетам прошел слух: зам Грачева генерал Кондратьев (он и управлял танками) сказал министру:

- Паш, ты выброси в урну мое представление на Героя. Чтобы стрелять по своим, героизма не надо. Это преступление…

После этого генерала Кондратьева сплавили в МЧС.

А потом стало известно, что это он запретил танкам стрелять по «Белому дому» боевыми снарядами...

На подступах к Белому дому, 4 октября 1993 г. Фото Олега Булдакова (ИТАР-ТАСС)

ОГОНЬ ПО СВОИМ

Из справки о пострадавших во время событий в октября 1993 года (по материалам уголовного дела Генпрокуратуры РФ).

- При прорыве 3 октября оцепления вокруг Белого дома, взятия сторонниками ВС РФ здания мэрии и примыкающей к нему гостиницы «Мир» убиты или скончались от рани не менее 3 человек, телесные повреждения получили не менее 52 человек.

- 3-4 октября 1993 г. у телецентра «Останкино» убиты либо скончались от полученных здесь ран 46 человек. Телесные повреждения получили не менее 124 человек.

- 4 октября 1993 г. во время штурма Дома Советов и после него погибли либо скончались от ран не менее 74 человек. Телесные повреждения получили не менее 172 человек.

Из материалов уголовного дела Главной военной прокуратуры РФ, закрытого 3 февраля 1995 г.

- Командир подразделения дивизии им. Дзержинского подполковник Савченко на БТР №444 попал под огонь таманцев, не смог покинуть горящую машину и погиб. В БТР №412 пулей через открытый люк был убит рядовой срочной службы.

- 4 октября по приказу замкомандующего Внутренними войсками 2 БТР и 1 БМП выдвигались на территорию стадиона «Красная пресня». Военнослужащие 119-го парашютно-десантного полка вступили с ними в перестрелку, т.к. полагали, что это сторонники Верховного Совета. В перестрелке погибли капитан и ефрейтор срочной службы в\ч 59236.

- В 10 часов утра 4 октября два БТР дивизии Дзержинского выдвинулись на Краснопресненскую набережную. Подразделения Таманской дивизии открыли по ним огонь. Погибли майор ВВ, старший лейтенант, рядовой и прикомандированный старший лейтенант милиции.

Ответственность за гибель людей (отсутствие плана, связи и координации между подразделениями) никто не понес…

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