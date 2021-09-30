Минимальную оплату труда в России в 2022 году поднимут: что это даст и почему МРОТ у нас в два раза ниже, чем в Турции

С 2022 года МРОТ составит 13 617 рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НОВАЯ МЕТОДИКА

Минимальная зарплата россиян в следующем году должна вырасти с нынешних 12 792 до 13 617 рублей. Такой законопроект правительство внесло в Госдуму 30 сентября 2021.

К слову, за последнее время это уже не первая подобная инициатива. Незадолго до выборов одна партия вносила в Думу законопроект с предложением поднять минимальный размер оплаты труда сразу до 20 тысяч рублей. Этот документ правительство не поддержало. А вот в судьбе нового законопроекта сомневаться не приходится - примут. Тем более, что цифра 13 617 рублей взята не с потолка.

Дело в том, что с нынешнего года минимальный размер оплаты труда в России рассчитывается по-новому. Если раньше он был привязан к потребительской корзине, то теперь должен составлять 42% от медианной зарплаты по стране. Медианная зарплата - это сумма, при которой ровно половина населения получает больше, вторая половина - меньше. По данным Росстата, медианная зарплата в России - 32 422 рубля. А 42% от этой суммы - это и есть 13 617 рублей.

- Это правильно, что минимальный размер оплаты труда привязали к медианной зарплате. Такой подход давно используют в развитых странах, - говорит Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты». - Другой вопрос, что 42% - это мало. В развитых странах МРОТ составляет 50-60 процентов от медианной зарплаты.

ГДЕ ТЫ, ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ?

С одной стороны, увеличение минималки на 825 рублей - это в любом случае лучше, чем ничего. От МРОТ напрямую зависят многие социальные выплаты, на эту сумму ориентируются при индексации зарплат бюджетников. Кроме того, 13 617 рублей – это просто ориентир: каждый регион имеет право устанавливать свой минимальный размер оплаты труда, но не ниже федерального. Например, сейчас в Москве МРОТ на 61% выше федерального, в Санкт-Петербурге - на 50%.

Но с другой стороны, не маловата ли индексация? Если законопроект примут, то выходит, что минимальная зарплата вырастет на 6,4%. По последним данным Росстата, в конце сентября инфляция в стране ускорилась до 7,26%, а продукты так и вообще подорожали на 9,41%. Не успевает рост минималки за ценами!

А если сравнивать с другими странами, то цифра выглядит вообще грустно. Понятно, что сопоставлять с Германией или США не совсем корректно. Поэтому возьмем страны из нашей экономической «весовой категории», где ВВП на душу населения примерно равен российскому. Так вот, 13 617 рублей – это 187 долларов. В Турции минималка – 400 долларов, в Греции – 879 долларов (подробнее см. «Только цифры»). А ведь цены в Турции не выше наших. Да и в Греции, в общем-то, тоже – по крайней мере, на большинство продуктов. Так почему такой разрыв и можно ли увеличить МРОТ?

- Возможность повысить минимальный размер оплаты труда в России есть. Но мы постоянно откладываем деньги в Фонд национального благосостояния на «черный день». Поэтому возникает логичный вопрос. Реальные доходы россиян снижаются с 2014 года. Из-за коронавируса экономика в кризисе. А мы все ждем этот «черный день», складываем деньги в кубышку и боимся их тратить. Тогда стоило бы пояснить людям, что это такое – «черный день». Чтобы все понимали, ради чего мы экономим на том же минимальном размере оплаты труда. Конечно, власти можно понять: всегда хорошо, когда в запасе есть деньги. Но все хорошо в меру, - говорит Игорь Николаев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Минимальный размер оплаты труда в разных странах

По данным Всемирного банка (цифры за 2020 год)

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