Кадр из скандальной фотосессии таджикского блогера Руслана Бобиева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Не прошло и суток, как начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова нашла виноватых во вспышке криминала среди гастарбайтеров, как те очень красноречиво ответили ей. Накануне, напомню, генерал полиции заявила, что образ мигранта в России пытаются криминализировать, чтобы возбудить неприязнь к иностранцам.

«Тут играют роль СМИ, которые финансируются из-за рубежа, которые признаны иностранными агентами. Мы анализировали преступность среди мигрантов этих лет, сравнивали с допандемийной ситуацией. Я полагаю, что это выдуманные истории, чтобы, с одной стороны, криминализировать образ иностранца, которому он не соответствует, а с другой стороны, породить в душах коренного населения неприязнь к мигрантам», - рубанула Валентина Казакова.

Как будто и не было за последнее время ни разборок мигрантов со стрельбой в мегаполисах, ни грабежей и изнасилований, совершенных гастарбайтерами? И не жаловались местные жители на пьяные посиделки добропорядочных иностранцев на детских площадках по вечерам?

Как бы то ни было, представитель этих самых иностранцев – таджикский блогер Руслан Бобиев — удивительно быстро отреагировал на трогательное выступление генерала. Вместе со своей подругой - блондинкой, одетой в китель с надписью «Полиция», он пришел на Красную площадь и на фоне храма Василия Блаженного устроил фотосессию, с сексуальным подтекстом. Дескать, «имел я в виду» вашу полицию и так, и этак. И теперь, конечно, на реакцию уважаемой нами полиции очень интересно будет посмотреть.

Ведь, казалось бы, в этом году наше МВД наконец научилось реагировать на оскорбления русских, закрывая въезд зарвавшимся националистам из Средней Азии и Кавказа. Депортируя тех, кто пытается делать себе имя на унижении нашего государства и его граждан. А тут блогер из Таджикистана просто смеется над нашей полицией, да и словами миграционного начальства.

Как будем реагировать?

Официальных заявлений по этому поводу пока не было. Однако аккаунты «шутника» в Инстаграм и Тик-Ток были удалены. И прошло сообщение о его задержании. Может, ему предъявят уголовную статью за оскорбление верующих? А, может, отделается штрафом за незаконное ношение форменной одежды? Или его и вовсе не задерживали, а спектакль с удалением соцсетей – пиар-ход?

Тогда это будет сигналом последователям Бобиева – что полицию можно унижать и ничего за это не будет.

Или все-таки будет?