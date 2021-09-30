Изменившийся до неузнаваемости Андрей Губин обратился к поклонникам с просьбой о помощи

Андрей Губин у входа в студию Радио "Комсомольская правда". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Состояние 47-летнего кумира девяностых ухудшается с каждым днем. С 16 лет Андрей Губин страдает от редкой неврологической болезни - левосторонней прозопалгии, которая в первую очередь поражает лицо. Однако, по словам артиста, его ежедневно мучают боли по всему телу, и он буквально гниет заживо. Не спасают ни лекарства, ни дорогостоящие медицинские процедуры. Из-за страшного недуга певец стал раздражительным, а его бытовые обстоятельства, как назло, лишь прибавляют страданий.

- У меня есть четырехкомнатная квартира в Москве в очень хорошем сталинском доме - дизайнерский ремонт, 120 "квадратов", просто шикардос, - рассказал Губин в эфире Радио "Комсомольская правда". - Я не жалуюсь: живу нормально, достойно. Но с другой стороны, уже несколько лет в нашем доме идет ремонт. Моя квартира на пятом этаже, а по всему стояку, с первого по четвертый, постоянно что-то ломают и перестраивают. Я же не могу музыку писать, если все время дрель внизу сверлит и молотками стучат. Именно поэтому я и не выпускаю песни.

Андрей Губин пожаловался на постоянный ремонт у соседей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поисках столь необходимой ему тишины и покоя измученный болями музыкант вынужден был съехать из собственного жилья. Вот уже два года Андрей Губин снимает дом в Подмосковье, в Балашихинском районе.

- Я не певица Валерия, не могу арендовать особняк за 500 тысяч рублей в месяц. Я снимаю за 90 тысяч более-менее приличный дом, - поделился артист. - Вот посчитайте, два года по 90 тысяч рублей в месяц - больше, чем на два миллиона убытков. А откуда мне деньги-то брать? Хорошо, хоть поклонницы подкидывают, какие-то авторские выплачивают, на радио песни крутят... Хотя бы хватает на еду. Но и тут снова началась стройка: через две недели после моего заселения в соседний дом приехали строители. У меня такое впечатление, что там, где я появляюсь, сразу же возникает какая-то банда строителей, и за мой счет, на моем горбу они начинают свой ремонт. Вот и сейчас они пилят и сверлят с утра до ночи опять...

Певец Андрей Губин в редакции "Комсомолки". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главная мечта Андрея Губина - чтобы ему никто не мешал. Артист уверен, что тогда он не только сможет спокойно работать, но и победит болезнь.

- Мне конкретно, ребята, нужен просто тихий дом, - обратился музыкант к поклонникам в эфире Радио "Комсомольская правда". - Я туда поставлю спортивный тренажер и буду как-то решать свои проблемы (чтобы хоть немного заглушить боль, Губину нужно постоянно двигаться. - Ред.). Просто сделайте, чтобы в доме было тихо и чтобы не появлялись какие-то строители, которые все время стучат мне молотками по башке. То есть не так уж много мне и нужно. Мне не нужны подарки. У меня даже есть какие-то определенные финансы, я заплачу. Пожалуйста, люди. Я просто очень устал.

По словам артиста, его ежедневно мучают боли по всему телу, и он буквально гниет заживо. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот от сбора средств на свое лечение Губин категорически отказался:

- Не надо никакого сбора! Я вам не Жанна Фриске. Мне есть, на что жить. Да, я не богатый человек, но мне не стыдно ездить на метро. Там мне никто в лицо не плюнет. Я смотрю людям в глаза, я от этого кайфую, - заверил музыкант.

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