Умирающий Андрей Губин рассказал, на что спустил 1 миллион долларов

Андрей Губин в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние 15 лет из-за тяжелой болезни Андрей Губин почти не появляется на публике и тем более, не дает концертов. Жизнь после славы оказалась совсем не похожа на прежнюю, когда гастроли по городам и весям были расписаны на месяцы вперед, а выступления щедро оплачивались. Все свои накопления музыкант давно растратил.

- Я никогда богатым человеком не был. Обеспеченным - да, очень обеспеченным, - признался артист в эфире Радио "Комсомольская правда". - Дело в том, что я ведь рано заболел, то есть, рано ушел со сцены - в 28 лет. Все, что я успел накопить, - 1 миллион долларов, который лежал в сейфе наличкой. Мама у меня тогда не работала, отец не работал, а мне нужно было семью содержать. Потом девушка была, которая все время говорила: "Купи мне машину, Таньке Мишка машину купил". Нужно было ей авто покупать, себе авто для представительских выездов. Это сейчас я могу на метро ездить, мне как бы пофиг...

По словам музыканта, на врачей он тоже потратил приличную сумму - 150 тысяч долларов (по нынешнему курсу, около 11 млн рублей. - Ред.). Но никакие методы лечения не смогли помочь. Из-за неврологического недуга - левосторонней прозопалгии - звезда девяностых ежедневно мучается адскими болями по всему телу и, по собственному признанию, ждет только смерти.

- Я не сплю ночами, засыпаю в пять-шесть утра. Если никто из соседей не разбудит со своим ремонтом, просыпаюсь в двенадцать-час. Я просыпаюсь, и мне уже больно, - рассказал Андрей Губин. - Иду, принимаю душ, чтобы хоть как-то снять боль. Потому что вода на некоторое время освежает. Аппетита у меня нет, ем мало. Стараюсь давать себе физическую нагрузку. Чем ее больше, тем лучше я себя чувствую.

Кроме того, "мальчик-бродяга" объяснил, почему на протяжении долгих лет то и дело уезжает в Египет. Оказалось, это не блажь - местный климат действует на музыканта как обезболивающее. При этом быт Губина далек от курортной жизни.

- В Египте я живу на отшибе, снимаю дом около помойки. Что поделать, там самое помоечное место. Зато дом хороший. Знаете, в Египте ведь на самом деле дешево жить. Это очень бедная страна, - поделился артист.

Смотреть видеосюжет Андрей Губин рассказал о своей болезни, Терминаторе и любви

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изменившийся до неузнаваемости Андрей Губин обратился к поклонникам с просьбой о помощи

Певец заявил, что он не Жанна Фриске и в сборе денег не нуждается - ему куда важнее решить жилищный вопрос (подробности)