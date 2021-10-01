Во Франции остров продают по цене квартиры

Располагается райский уголок в нескольких минутах от морского побережья Бретани

Стать владельцем собственного острова оказывается не так уж и сложно: во Франции продают остров с каменным домом, построенным в XVIII веке, и, как уверяют рекламные буклеты, хорошо сохранившимся.

Располагается райский уголок в нескольких минутах от морского побережья Бретани. Его территория составляет 64 га. А площадь дома – 110 кв.м.

Специалисты по недвижимости уверяют, что на острове очень комфортно, а дизайн дома отвечает всем современным требованиям. Нынешние владельцы оставляют будущим жильцам всю мебель и бытовую технику.

Судя по описанию, в доме на первом этаже располагается гостиная площадью 56 кв.м. Из ее окон открывается потрясающий вид. Есть сад и двор, огороженный каменными стенами. При желании в саду можно разбить небольшой огород и выращивать овощи, земля на острове хорошая.

Климат в этом регионе очень мягкий, поэтому наслаждаться теплом можно круглый год.

«Если вы устали от соседей, то покупка тихого места вдали от цивилизации станет хорошим выбором и прекрасным капиталовложением», - завлекают риэлторы.

Стоимость острова вместе с домом – 1,5 млн. евро (133 млн. руб.). Заплатив эту сумму, придется еще потратиться на лодку или яхту, дабы иметь возможность добираться с берега на остров и обратно.

Можно считать, что все это стоит не так уж и дорого: в центре Парижа небольшие квартиры стоят в 2-3 раза дороже, а жизнь там шумная и небезопасная.

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