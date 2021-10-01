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В мире1 октября 2021 8:15

Российский дипломат заявил, что при США Афганистан существенно увеличил объемы производства наркотиков

Замглавы постпреда РФ при ООН выступил на сессии Генассамблеи ООН
Юрий МАЙБОРОДА
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За те 20 лет, что в Афганистане размещались войска США и государств НАТО, эта страна превратилась в огромную нарколабораторию

За те 20 лет, что в Афганистане размещались войска США и государств НАТО, эта страна превратилась в огромную нарколабораторию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам замглавы постоянного представительства России при Организации Объединенных Наций Геннадия Кузьмина, за те 20 лет, что в Афганистане размещались войска США и государств НАТО, эта страна превратилась в огромную нарколабораторию.

«Тревожным сигналом для нас является тот факт, что Афганистан скоро станет мировым лидером по незаконному производству и потреблению метамфетамина вслед за опиатами», – сказал Кузьмин, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Российский дипломат подчеркнул важность наращивания антинаркотических мер, проводимых в соседних с Афганистаном странах, а также рассказал, что Россия в рамках ОДКБ, ШОС и СНГ намерена выстроить прочный барьер для защиты от «наркоагрессии».

Вывод американских войск с территории Афганистана, начавшийся в мае, привел к быстрому захвату власти в стране представителями «Талибана»* – уже 15 августа талибы объявили о завершении войны, взяв под контроль столицу государства город Кабул. В тот же день из страны сбежал президент Афганистана Ашраф Гани, чья власть фактически опиралась на войска НАТО.

На 12 октября запланирован чрезвычайный саммит G20, на котором будет ситуация в Афганистане. Россия выступает за нормализацию ситуации в южно-азиатской стране, а также координацию усилий международного сообщества для решения существующих проблем.

* - «Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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