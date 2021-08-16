При американцах Афганистан производил только наркотики, терроризм и беженцев. Что будет дальше

Талибы взяли под контроль столицу Афганистана Фото: REUTERS

Захват власти в Афганистане группировкой «Талибан» (признана в России террористической организацией и запрещена) произошел очень быстро после вывода из страны американских войск. Кабул был взят всего лишь за день, и весь мир оказался в новой реальности: США унижены, а в центре Евразии новая сила.

О том, как повлияют на Россию события в Афганистане, в эфире радио «Комсомольская правда» рассуждал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

- Это новый конфликт у наших границ или старый? И чего теперь ждать?

- Конфликт там идет, по сути, уже 40 с лишним лет, то есть, Россия в нем официально уже не участвует с 1989 года. Но так или иначе мы поддерживаем контакты с «Талибаном», несмотря на то, что организация до сих числится в России террористической. Это значит, что руководство страны, скажем так, не складывало все яйца в одну корзину, держа в уме, что и талибы могут добиться успеха. Спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов еще где-то лет 5-6 назад говорил о том, что надо поддерживать контакты с «Талибаном» на случай подобных сценариев. И тот факт, что посольство России из Кабула не эвакуируется, как посольства ряда других стран, говорит о том, что определенная закулисная работа с «Талибаном» ведется. Думаю, сейчас начнутся процессы, связанные с переговорами о признании «Талибана», о его легализации. Но это, опять же, будет зависеть от того, как будет вести себя «Талибан»: будет ли он стремиться уйти от наиболее радикальных форм своей деятельности или он будет заниматься экстремистскими вещами, как в самом Афганистане, так и за его пределами.

Афганистан - производитель наркотиков Фото: REUTERS

- Можно ли договориться с талибами?

- Сейчас «Талибан» всячески пытается демонстрировать свою нормальность, что он за порядок, за спокойствие. И, действительно, предпринимаются такие шаги. С другой стороны, можно отметить, что, скажем, в Кандагаре и в районе погранпереходов происходили расстрелы людей, связанных с бывшим правительством Афганистана. В основном это люди, которые принимали участие в действиях против «Талибана» и отметились, допустим, тоже расстрелами, то есть сведение счетов - все это имеет место быть.

Надо понимать, что «Талибан» - это не монолитная группировка, там существуют различные фракции, как относительно умеренные, так и воинствующие радикалы. Вполне можно ожидать, что если «Талибан» сможет сохранить власть, внутри него начнутся процессы внутренней борьбы, которые могут привести к продолжению войны в Афганистане уже между какими-то фракциями «Талибана». Естественно, было бы и для самого Афганистана и окружающих стран лучше, если бы возобладали более умеренные фракции, которые будут готовы отказаться от террористических методов борьбы и встать на путь легализации и цивилизоваться в ближайшие годы.

Талибы наводят свой порядок на улицах Кабула. Фото: REUTERS

- Пойдут ли талибы на союзников России в Средней Азии?

- В Таджикистане осталась еще память о гражданской войне, которая там была в 90-х годах. Все помнят нападения на границу, которые отбивали, в том числе, российские пограничники. Такая угроза есть, она осознается. И мы видим, как Таджикистан, как и другие страны Средней Азии, укрепляют свои границы, мобилизуют дополнительные войска. А так же проводят учения с российскими военными. Россия также укрепляет свой контингент. В Таджикистане у нас 201-я военная база. Приготовления на всякий случай идут. Будет ли какой-то конфликт? Опять же, будет политический выбор «Талибана». Официально «Талибан» заявляет, что не планирует вести какие-то действия за пределами Афганистана, будет заниматься своими делами и внешней экспансии не планирует. Такие гарантии он давал Китаю, такие же гарантии давал Ирану, соответственно, и России на переговорах говорил, что у него нет планов как-то затрагивать сферу влияния нашей страны.

Но, опять же, надо понимать, что, с одной стороны, он может заявлять это на словах, с другой, все будет смотреть на то, какие будут дела. Поэтому тут, конечно, придется посмотреть, в какую сторону они будут развивать свою политику. Плюс надо учитывать, что одни фракции «Талибана» могут выступать за умеренный курс, а радикалы могут настаивать на том, что не надо останавливаться, надо продолжать джихад и переносить его за территорию Афганистана. И это может привести, опять же, к военным столкновениям на территории Таджикистана или других сопредельных стран.

Толпа беженцев на границе с Пакистаном. Фото: REUTERS

- Талибы для нас лучше, чем США?

В переговорах с Россией, Китаем, Ираном талибы намекают, а то и прямо говорят, что США использовали Афганистан для дестабилизации региона. При них там появился ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), при них Афганистан стал мировым лидером по производству героина, значительная часть которого поступает в Россию. При американцах фактически Афганистан прекратил существование как страна, которая что-то производит, кроме наркотиков, терроризма и мигрантов.

«Талибан» предлагает обратное: берутся нормализовать ситуацию в стране, собираются бороться с ИГИЛ и наркотрафиком. А еще гарантируют, что в стране не будет натовских баз. Об этом переговорщики «Талибана» прямо заявляли и в Китае, и в Москве. Эта линия антиамериканизма, она вполне явственно продавалась талибанскими переговорщиками.

Другой вопрос, насколько этим заверениям верят в Пекине, в Москве, в Тегеране? Опять же, скорее всего, думаю, проверка реальных намерений Талибана будет проведена в ближайшие месяцы, когда мы увидим, чего стоят слова этих переговорщиков, какие дела будут внутри Афганистана и за его пределами.

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