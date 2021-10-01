Песков о блокировке сайта "Комсомольской правды" в Белоруссии: "Это нарушение принципов свободы СМИ"

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 1 октября, журналисты «кремлевского пула» задали несколько вопросов пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Среди них прозвучал и вопрос корреспондента «Эхо Москвы» - обратили ли внимание в Кремле на факт блокировки сайта «Комсомольской правды» в Белоруссии. Цитируем вопрос журналиста и ответ Дмитрия Пескова полностью.

- Дмитрий Сергеевич, разрешите вопрос от «Эха»?

- Давайте.

- Он касается того, как ущемляются средства массовой информации за рубежом. Российские средства массовой информации. Кремль всегда очень жестко комментирует такие случаи и вот как раз в Беларуси заблокировали сайт «Комсомольской правды». Обратили ли внимание на это в Кремле? Насколько считают этот случай вопиющим?

- Да, мы не согласны категорически с этим. Не согласны, - ответил Дмитрий Песков. - Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципов свободы СМИ. И, конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны все-таки обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Беларуси.

- Спасибо.