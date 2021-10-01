Саакашвили заявил о возвращении в Грузию

На эпатаже Михаил Николозович, конечно, собаку съел. Фото: REUTERS

«Доброе утро, Грузия. Я уже в Грузии спустя восемь лет», - разбудил Михаил Саакашвили свою родную страну постом в Фейсбуке. Чуть позже он опубликовал видео, полное демагогии и предвыборного драйва:

«Вот мой Батуми. Тут должен был быть мой батумский американский технологичный университет, который уничтожили. Сегодня у нас была бы уже вакцина, а также ковид не убил бы стольких людей. Я очень скучал по здешним местам. Сегодня сбылась моя мечта. Но окончательно, моя мечта сбудется, когда Грузия встанет на ноги».

На ноги она должна встать, разумеется, под чутким руководством Мишико, который посетовал, что в его отсутствие русские скупали дома на грузинском курорте. Как будто это что-то плохое. А чем закончилось руководство Саакашвили мы все прекрасно помним.

Видео, к слову, было записано ночью, и определить, действительно ли это набережная Батуми, а не, к примеру, Одессы, очень сложно. Местные журналисты разглядели в ролике улицу Гогебашвили на въезде в город, станцию батумской канатной дороги, гостиницу «Велмонд». Да и глава офиса Саакашвили на Украине Мария Барабаш заверила, что шеф – вернулся: «Я как руководитель его офиса могу это подтвердить».

Вот только МВД Грузии утверждает, что государственную границу экс-глава государства не пересекал. И по морю он добраться вряд ли смог бы – последние два дня в Батуми сильнейший шторм.

Зачем же Мишико вернулся, как он утверждает? Ни много ни мало – свергнуть власть действующей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия». Ее председатель Ираклий Кобахидзе тоже «Саакашвили в Батуми не находится. Видео Михаила Саакашвили не записано в Грузии». А он тем временем призывает голосовать 2 октября за созданную им партию «Единое национальное движение» и собраться на Площади Свободы в центре Тбилиси, чтобы провести масштабный митинг.

«Я тоже присоединюсь к одной из таких колон, - уверяет Саакашвили. - Я на вас надеюсь. Вы же видите, я всем рискнул – своей жизнью, свободой, чтобы сюда приехать. Если нас будет 100 тысяч человек, нас никто не сможет победить, и Грузия снова встанет на путь развития. Этой нищете и ужасу придет конец».

На эпатаже Михаил Николозович, конечно, собаку съел. Но на что он рассчитывает, заранее призывая к очередной «бархатной революции»? Если он действительно находится в стране…