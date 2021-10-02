Всякая новая перемога – это хорошо забытая зрада

Скачки на граблях – национальная украинская забава Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скачки на граблях – это все-таки национальная украинская забава. Или традиция. Другие нации и близко не стояли по сравнению с современными украинцами в этом, безусловно, забавном (если смотреть со стороны), но очень болезненном для участников процессе. В котором каждая обещанная победа превращается в поражение. И чем пафоснее обещание, тем горше итоговый результат. Буквально на днях в Киеве с помпой и привлечением средств массовой информации торжественно отправили «первый в истории независимой Украины» контейнерный поезд с экспортным грузом по маршруту Украина – Китайская Народная Республика.

- Украина не может игнорировать спрос и потенциал мультимодальных перевозок, в частности с азиатскими странами – поэтому обновление и развитие инфраструктуры для формата «море-железная дорога» будет одной из основных задач «Большого строительства» в ближайшие годы, - заявил журналистам министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Сообщается, что состав насчитывает 43 40-футовых морских контейнера с пиломатериалами, поставляемыми на экспорт. По пути в город Сиань состав преодолеет около 10 000 километров по территории 4-х стран, а вся дорога ориентировочно займет 18 суток.

Короткая память, очень короткая. Придется напомнить, что первый поезд под девизом "Хождение паровоза за два моря" Украина уже отправляла в 2016-м году. Причём, тогда это подавалось еще более пафосно, как альтернатива маршруту через Россию. На освоение нового маршрута Украина-Китай поезд из порта Ильичевска был отправлен под бравурные звуки оркестра, речи политиков и персональное напутствие тогдашнего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Маршрут должен был быть преодолен за 10-11 дней, и вся Украина, затаив дыхание, ежедневно следила за сводками продвижения 10 вагонов состава, то ли ничем не заполненных, то ли заполненных неизвестно чем. Надежды поезд не оправдал. Сначала украинцы его направили в порт Болгарии, потом он задерживался при каждом пересечении границы, а в степях Казахстана и вовсе потерялся на несколько суток. Высказывалось даже предположение, что его занесло снегом, но все остальные железнодорожные перевозки по Казахстану осуществлялись точно по расписанию. Оказалось, что Украина просто "забыла" оплатить проезд состава по территории Казахстана, и вагоны отцепили на каком-то полустанке. В результате покорение маршрута Украина - Черное море – Грузия – Азербайджан – Каспийское море – Казахстан – Китай оказалось под гигантским вопросительным знаком.

В конце концов, та эпопея завершилась на восемнадцатые сутки прибытием злополучного эшелона на станцию Достык у казахстано-китайской границы. На неделю позже, чем планировалось. А стоимость транспортировки одного контейнера составила почти 8 тысяч долларов (по российскому маршруту на тот момент - не более 3,9 тыс.). Состав в результате расформировали, и даже вагоны не стали возвращать. Обещанная громкая перемога обернулась зрадой и очередным фиаско. И вот теперь – новая попытка. И маршрут удлинили6 раньше было 6100 км., а теперь – все 10000 км. И на весь путь заложено всего 18 суток. Но новый поезд, в отличие от первого, везет даже не воздух, а экспортный груз – складированные в контейнерах пиломатериалы. Промолчи про экономическую целесообразность такой логистики, но пиломатериалы в контейнерах при такой перевозке станут поистине золотыми. Есть все основания полагать, что вторая попытка создать альтернативный России транспортный хаб закончится тем же пшиком, что и первая.

Впрочем, украинцы не сдаются. Фиаско с поездом, которое следует ожидать, уже перекрыто в их сознании новой грядущей перемогой. Помните проект "Стена" авторства Арсения Яценюка, согласно которому Украина должна была отгородиться за 4 млрд. гривен отгородиться от России мощными фортификационными укреплениями на границе? В итоге он выродился в строительство канавы вдоль границы и в некоторых местах еще и в устройство загородки из сетки "рабица". Там, где домовитые и хозяйственные незалежники не сумели взять ее "во временное пользование" для ограждения личных "садочков коло хаты". Денег не хватило, рабицу растащили, а Яценюк очень хорошо поправил свои личные финансовые дела. Несколько человек хотели посадить, но ничего из этого не вышло, как и из проекта "Стена".

Так вот, в Киеве объявлено о запуске то ли проекта "Стена-2", то ли "Две стены". Новый глава МВД заявил, что Украина за 8 лет изменилась, и теперь ей по силам обустроить сразу две границы – С Белоруссией и с Россией. И реализовать сей проект Украина должна уже к 2023 году. Правда, на него потребуется уже существенно больше денег – порядка 17 млрд. гривен (около 650 млн долларов США). У Украины, по его словам, ресурсов для этого вполне достаточно (и не спорим, если Украина недавно даже колючую проволоку поставляла Литве в качестве гуманитарной помощи – прим. авт.). Вот только хотим сразу посоветовать – начинайте сразу рыть канавы. Если конечно, экскаваторов хватит.

Возить вам, не перевозить. Копать не перекопать. А можно и совместить, например. Загружать в контейнеры землю с границы и продавать ее в Китай под видом украинского чернозема. Уж подороже необструганных досок может выйти. Нот помните, что каждая обещанная вами новая перемога в итоге становится лишь очередной зрадой, а то и ее фарсовым повторением.

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