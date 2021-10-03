Семь верных способов сэкономить на ЖКХ, не потратив почти не копейки

Одна из «лишняя» услуг - коллективная телевизионная антенна Фото: Михаил ФРОЛОВ

Большая часть советов по экономии на ЖКХ предполагает, что для начала надо потратиться. Купить более дорогие лампочки, выкинуть старый советский холодильник и приобрести новый, энергоэффективный… Все это, конечно, здорово и даже, как показывает опыт, работает. Но не тогда, когда сэкономить надо прямо в ближайшие месяцы — и не потому, что вы пополнили ряды сторонников осознанного потребления, а просто денег и правда стало не хватать. Мы отобрали рекомендации, которые особых дополнительных затрат не требуют — разве что внимания и некоторого количества времени на исполнение.

1.Отключите ненужные услуги

Будете смеяться, но этот совет не случайно стоит первым. Посмотрите свою платежку — и вы наверняка увидите в ней радиоточку, которой в последний раз кто-то пользовался четверть века назад. А денежки за нее, пусть и небольшие, но идут.

Вторая «лишняя» услуга — это нередко коллективная телевизионная антенна. Многие пользуются сейчас спутниковым или интернет-ТВ. И зачем вам платить еще и за обычную телеантенну?

Ну и наконец вспомните, сколько раз за последний год вы пользовались стационарным, а не мобильным телефоном. Нередко уже и представители старшего поколения предпочитают сотовый, а городской телефон просто стоит на привычном месте на тумбочке, чисто «для мебели».

А теперь считаем. Для примера возьмем московские тарифы (в регионах они могут отличаться, но не очень сильно). Радиоточка — 123 руб./месяц, коллективная антенна — порядка 250 руб., абонентская плата за стационарный телефон — в районе от 200 до 500 рублей, в зависимости от тарифа. Итого — можно сэкономить порядка 600-900 рублей в месяц практически на пустом месте. В год это, страшно сказать, не меньше 7000 рублей, которые уж точно можно потратить более практичным образом.

С отключением ненужных услуг, как правило, проблем не возникает. Разве что за избавление от радиоточки возьмут небольшую сумму, порядка 60 руб. Заявление надо подать в ту организацию, которая вам соответствующую услугу поставляет (если этого не знаете, справки можно навести в своей управляющей компании). В некоторых регионах также можно обратиться в МФЦ (многофункциональный центр, он же «Мои документы»).

ЛАЙФХАК. Если не хотите совсем отключать стационарный телефон, но говорите по нему мало - хотя бы перейдите на тариф с повременкой. То есть где абонентская плата самая маленькая, а звонки оплачиваются по факту. Если этого не было сделано раньше, экономия уже может составить рублей 200 в месяц.

2. Вовремя поверяйте счетчики

Забывчивость и невнимательность к этому вопросу вполне может нанести серьезный ущерб семейному бюджету.

-Если о том, что платить по счетчику намного выгоднее, чем по нормативу, знают уже, казалось бы, все, то про сроки поверки многие забывают. А когда у приборов учета истекает срок поверки, автоматически меняется способ начисления коммунального платежа: первые три месяца плата рассчитывается исходя из среднего потребления конкретной квартиры, далее — по нормативу. Это существенная нагрузка на конечный счет за ЖКУ. Нормативы, установленные региональными властями, существенно выше, чем фактическое потребление (в особенности если в квартире проживает меньше людей, чем зарегистрировано), - объясняет генеральный директор группы управляющих компаний «КВС-Сервис» Вадим Ушаков.

Сама попадала в такую ситуацию. Вспомнить про пропущенную поверку обоих счетчиков воды пришлось, когда счет за ЖКХ вдруг резко вырос раза в полтора.

3.Подберите правильный тариф за электроэнергию

Как известно, тариф за свет бывает одноставочным (одна цена в любое время) и дифференцированным (цена меняется, в зависимости от времени суток).

А теперь посмотрите, когда у вас чаще всего включены наиболее энергозатратные приборы. Я, например, стиральную машинку, как правило, включаю на ночь. А у многих после 23.00 жизнь только и начинается: телевизор работает до 3 часов ночи, беспрерывно гоняются чайник и кофеварка да и свет горит в половине помещений. Если вы при этом платите по одноставочному тарифу, у вас есть прекрасный резерв для экономии — срочно меняйте тариф.

Например, в нашем доме в Москве тариф (двухставочный для квартир с газовыми плитами) днем — 6,81 руб./кВт-ч, а ночью (с 23.00 до 7.00) — 2,48 руб. Разница — почти в три раза. А по одноставочному тарифу платили бы 5,92 руб. всегда. В регионах тарифы другие, но соотношение примерно то же.

Может быть и обратная ситуация. Вы сидите на удаленке, никуда особо из дома не выходите и отрубаетесь спать в 11 вечера — а у вас в память о старых временах дифференцированный тариф. Тогда стоит просчитать, а не выгоднее ли вам перейти на одноставочный.

4.Не лейте воду зря

Даже теми гражданами, которые честно установили водосчетчики, текущий или зря открытый кран пока не воспринимается как убийца семейного бюджета.

- Из капающего крана за месяц может вытекать 150-170 литров воды, - утверждает начальник управления по организации сбытовой деятельности группы компаний «Росводоканал» Тамара Ликсукова.

Если это горячая вода, то за полгода так, по московским расценкам, утечет более 200 рублей. Вроде бы немного, но дает представление о том, а сколько денежек убегает зря, когда вы бреетесь или чистите зубы, а кран оставляете открытым на полную. Вот вам и еще резерв для экономии. Тем более, что за любую вылитую воду мы платим дважды: первый раз — за ее потребление, второй — за водоотведение (канализацию). Поэтому, экономя горячую и холодную воду, мы автоматом уменьшаем циферки и в графе платежки «за водоотведение» (конечно, это верно, если установлены счетчики воды).

ЛАЙФХАКИ. По словам, Тамары Ликсуковой, эти несложные и не очень дорогие технические решения по совокупности позволяют существенно снизить потребление воды:

-двухкнопочный сливной механизм на унитаз,

-рычаговые смесители на краны (вы меньше времени тратите на подбор нужной температуры и, соответственно, меньше воды выливаете без толку),

-аэратор - специальная насадка на смеситель, которая разбивает струю воды на множество мелких струек.

Ну и наконец, совсем бесплатный совет: у любителей душа уходит в три-четыре раза меньше воды, чем у тех, кто предпочитает отмокать в полностью наполненной ванне.

НА ЗАМЕТКУ

Магнитные «инновации»

По запросу «сэкономить на воде» в интернете до сих пор можно найти рекламу магнитов, которые устанавливаются на счетчики и заставляют их крутиться медленнее. Типа чего там мучиться и экономить копейки, вот вам радикальное средство!

- Это точно не позволит сэкономить, у российских водоканалов есть целый арсенал средств для обнаружения нарушителей. Таким «экономным» гражданам в соответствии действующим законодательством доначисляется плата по нормативам потребления с применением повышающего коэффициента 10, - предупреждает Тамара Ликсукова. - Сумма доначислений только за холодную воду, бывает, составляет до 50 тысяч рублей. Кроме того, за счет виновника проводится повторная опломбировка прибора учёта.

5. Долой перерасход на лестничной клетке

Территория за пределами нашей квартиры обычно не воспринимается, как нечто, имеющее отношение в нам лично. Это проблемы ЖЭКа, то бишь, по современному говоря, управляющей компании. Но к нашему кошельку происходящее в общедомовом пространстве имеет самое непосредственное отношение — за расход тепла, электроэнергии и воды на общие нужды мы тоже платим. И про это особенно важно помнить, если установлены общедомовые счетчики, то есть расчеты ведутся не по нормативам, на которые повлиять сложно, а по факту.

Что делать? Не проходить мимо, обязательно жаловаться в управляющую компанию, если, скажем, на лестничной клетке днем горит свет. Или в подвале сырость (явный признак текущих труб — а за это тоже вы заплатите, как за потраченную на общедомовые нужды воду). Если УК не реагирует, можно обратиться в жилищную инспекцию или на любой из официальных порталов, где предлагают жаловаться на всякого рода непорядки (такие сейчас есть во многих регионах).

6. Посчитайте долю расходов на ЖКХ в доходах семьи

К чему это? А к тому, что, возможно, у вас есть право просить жилищную субсидию — часть трат на ЖКХ компенсирует государство. По общему правилу, на эту меру поддержки могут претендовать все, у кого доля расходов на жилищно-коммунальные услуги превышает определенный процент в совокупных доходах семьи. Процент по регионам разный — от 10% до 22%. Есть дополнительные условия. В частности, не должно быть долгов по оплате коммуналки. Кроме того, надо будет собрать кучу документов, официально подтверждающих финансовое положение всех членов семьи, - что не всегда просто. Но если траты на ЖКХ действительно стали непосильны, лучше найти время на сбор бумажек, чем влезать в долги.

Подробности, касающиеся своего региона, как правило, можно узнать в своем многофункциональном центре (МФЦ) либо через портал госуслуг.

7. Внимательно читайте свою платежку — это тоже способ экономии

Вы даже не представляете, как редко люди это делают — большинство платит на автомате, не вникая в эти скучные циферки. Сомнения начинают возникать лишь когда платеж вдруг почему-то увеличился, скажем, вдвое. Но такого рода приписками коммунальщики балуются редко. Чаще речь идет о «незаметных» нескольких сотнях рублей, из которых за год может набраться, однако, вполне внушительная сумма.

Вот несколько характерных вариантов приписок, которые может выявить любой просто внимательный человек — быть юристом или бухгалтером для этого не нужно.

- Двойная оплата одних и тех же услуг. Самый ходовой вариант: вы ежемесячно платите за обслуживание домофона компании, которая его установила, плюс за ту же самую услугу с вас берет деньги еще и ваша УК.

- Исходя из показаний счетчика, вы за месяц потребили, скажем, 3 куба горячей воды, а заплатить предлагают за 5 кубов (редко кто сверяет показания, которые сам же подавал, с теми, что оказались в платежке). Это может быть и реально техническая ошибка, а может быть и умысел. Но это тот случай, когда проявившимся внимательным гражданам обычно без звука делают перерасчет.

- Ошибка в площади квартиры — допустим, 38 кв.м. вместо реальных 36. Это не мелочь — ряд услуг оплачиваются именно с квадратного метра. Например, взнос за капремонт, плата за содержание и ремонт жилья, а в некоторых регионах - и вывоз мусора (плата за обращение с ТКО).

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