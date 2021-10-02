Телефонные мошенники чаще звонят богатым, но попадаются на их удочку бедные

Чем выше доход россиянина, тем чаще его атакуют подозрительными звонками Фото: Олег ЗОЛОТО

16% россиян, то есть примерно каждый шестой, хотя бы однажды становились жертвой телефонных мошенников и теряли деньги или имущество. Такие данные в ходе опроса получил портал Superjob. Опрашивали представителей экономически активного населения из разных округов России. Так что не исключено, что на деле процент больше — за счет экономически не активных, но имеющих на банковских счетах какие-то деньги пожилых людей.

Каждый двадцатый опрошенный признался, что попадался на удочку телефонных аферистов неоднократно, каждый девятый — что лишь однажды. Наиболее характерные ситуации пострадавшие описывают так: «Звонили якобы из банка, а там известная схема, как под гипнозом», «Был короткий гудок на телефон, с неизвестного мне номера, я перезвонил, у меня списали 900 рублей, больше на незнакомые номера не перезванивал и даже трубку не беру».

Чем выше доход россиянина, тем чаще его атакуют со всякими подозрительными звонками. Но пострадавших больше всего в группе с доходами до 30 тысяч рублей в месяц. Надо понимать, более состоятельные граждане и более осмотрительны. В возрастном разрезе ситуация другая. Тем, кто постарше, и звонят больше, и успешно обманывают чаще. Молодежь же обычно лучше подкована технически и использует разного рода бесплатные программы, позволяющие опознавать и отфильтровывать подозрительные звонки. (Сама, кстати, спасаюсь таким образом — не всегда, но помогает).

НАПОМИНАЛКА «КП»

Как не дать себя обмануть

Казалось бы, про «службу безопасности Сбербанка» и тому подобные уловки слышали уже все. Откуда тогда берутся все новые и новые пострадавшие? Аферисты постоянно меняют тактику и придумывают все новые легенды. Например, участились звонки якобы от представителей силовых структур, которые требуют оказать им содействие, для чего снять все деньги со счета и перевести их на другой. А при отказе — начинают угрожать всякими карами. Или вроде как звонят из банка и рассказывают, что мошенники оформили на вас кредит и, чтобы им не достались эти деньги, их срочно надо забрать и перевести на «безопасный» счет (по факту, лично поспособствовать попаданию денег в руки аферистов).

Что надо помнить?

-Мошенники часто играют на страхе — как потерять деньги, так и перед определенными официальными структурами. Напуганный человек легко теряет контроль над собой и начинает делать глупости. Если вы чувствуете себя в состоянии «как под гипнозом» - просто срочно бросайте трубку. Ничего страшного: успокоившись, вы можете снова взять трубку и позвонить в ту организацию, от имени которой вас пугали. И, скорее всего, выяснить, что никто вам оттуда не звонил.

Аналогично — с требованиями что-то сделать срочно, а не то «плохо будет».

-Много раз говорено, но повторение — мать учения: логины-пароли от любого рода личных кабинетов, номера и коды банковских карт и тому подобную информацию по телефону могут выяснять только мошенники. Настоящие официальные лица и банковские служащие не вправе этого делать.

-Все это касается и писем по электронной почте. Не заполняйте никакие анкеты и не переходите по ссылкам из письма. Выйдите из почты и зайдите в свой личный кабинет на сайте банка, госуслуг или любой другой структуры, которая якобы от вас чего-то хочет, обычным путем — как всегда делаете. Иначе рискуете нарваться на фишинговый сайт и «подарить» мошенникам свои персональные данные, по которым на вас оформят пару кредитов.

Подробнее о наиболее ходовых виртуальных мошенничествах и как от них уберечься читайте в материале kp.ru.

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