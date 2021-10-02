Полиция задержала жителя Одинцова и его экс-жену, спрятавших "мумии" убитых пенсионеров в ящики

Камеры видеонаблюдения сняли, как ящик с телом Татьяны Ткаченко выкатил из подъезда и загрузил в машину сын покойной пары Александр Ткаченко.

Сотрудники областного управления МВД расследуют уголовное дело о двойном убийстве в городе Одинцово. О преступлении стало известно лишь спустя три месяца, пока жильцы многоэтажного дома на ул. Садовой не обратили внимание на тлетворный запах - как в подъезде на площадке, так и возле серой «Газели», припаркованной под окнами.

Прибывшие на место оперативники нашли между этажами деревянный короб. Вскрыли его. И обнаружили мумифицированное тело мужчины, убитого зверским способом (ребра сломаны, ступни отпилены). Во дворе - в кузове той самой «Газели» - полицейские нашли ещё один труп - тело женщины, также мумифицированное.

Вероятно, оба были убиты в одно и то же время.

В областном управлении Следственного комитета факт обнаружения двух тел подтвердили.

А 2 октября стало известно, что предполагаемых убийц задержали - ими оказались мужчина 1990 г.р. и женщина 1989 г.р. Это «Комсомолке» подтвердили в Главном управлении МВД России по Московской области.

- Оба находились в федеральном розыске, - добавили в пресс-службе ведомства. - И в ближайшее время будут доставлены в территориальное подразделение СК РФ.

Сожительница подозреваемого в убийстве. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По предварительным данным, задержанный мужчина проживал в тот самом доме, где всё случилось. Снимал квартиру. Судя по отзывам соседей, квартирантом был шумным, выпивал, ругался с сожительницей. Жильцам неоднократно приходилось вызывать участкового. Трупы пенсионеров долгое время находились в квартире. Но после того, как мужчине позвонил арендодатель и сказал, что скоро приедет, квартиросъёмщик решил немедленно избавиться от тел. Одно из них в коробке вытащил в подъезд, другое засунул в кузов «Газели».

В СК сейчас устанавливают все обстоятельства этого дела.

По одной из версий, озвученных в СМИ, задержанный мужчина был сыном убитых пенсионеров. И что-то не поделил с ними во время бытовой ссоры.

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