Российские космонавты сняли с орбиты лаву от извергающегося на острове Пальма вулкана Фото: Twitter.com

Потоки раскаленной лавы от извергающегося уже более недели вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма сняли с орбиты российские космонавты.

«Вот уже больше недели на испанском острове Пальма продолжается мощное извержение вулкана … Вчера нам с Петром Дубровым удалось заснять магму вулкана с борта МКС в ночное время суток», - написал на странице в Twitter космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, напомнив, что накануне потоки лавы достигли океана и привели к выбросу в атмосферу едкого газа.

Российские космонавты сняли с орбиты лаву от извергающегося на острове Пальма вулкана Фото: Twitter.com

Напомним, извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма началось 19 сентября. За прошедшие десять дней лава от вулкана уничтожила около 600 зданий и жилых домов, а также разрушили более 20 километров дорог.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 30 сентября, проснулся вулкан Килауэа, который является одним из самых больших и активных на Гавайских островах. По данным специалистов, пока лава находится в пределах кратера и угрозы для находящихся вблизи населенных пунктов на данный момент нет.