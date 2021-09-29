Лава от извергающегося на острове Пальма вулкана достигла океана

Потоки лавы от извергающегося вулкана достигли океана Фото: REUTERS

Потоки раскаленной лавы от извергающегося уже больше недели вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) достигли океана близ города Тасакорте, сообщает газета El País со ссылкой на мэра Тасакорте Хуана Мигеля Родригеса.

Службы по чрезвычайным ситуациям Канар предупредили местных жителей о том, что контакт лавы с соленой океанской водой может провоцировать взрывы и выделение вредных для здоровья человека газов. Горожан, которые находятся «в изолированном районе Тасакорте», просят не выходить из своих домов, поскольку именно «ваш дом является самым безопасным местом». А тем, кто в этот момент находится на улице, советуют «найти убежище».

Напомним, как писал сайт kp.ru, извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма началось 19 сентября, за десять дней лава уничтожила около 600 зданий и жилых домов, разрушили более 20 километров дорог. Островные власти эвакуировали порядка шести тысяч местных жителей.