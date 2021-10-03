Трамп планирует вернуть свой аккаунт в Twitter через суд

До блокировки Twitter Трампа объединял десятки миллионов подписчиков Фото: REUTERS

45-ый президент США Дональд Трамп не собирается сидеть без дела и намерен заняться возвращением контроля над своими аккаунтами в соцсетях.

Адвокаты бывшего главы Белого дома подали иск в федеральный суд штата Флорида с требованием временно разблокировать доступ к странице Трампа в Twitter.

Просьба о временной разблокировке связана с тем, что защитники не сомневаются – вскоре политик получит полный доступ к своим аккаунтам в соцсетях.

В исковом заявлении говорится, что соцсети заблокировали экс-президента под давлением его политических оппонентов. В нем также уделяется большое внимание влиянию Twitter на формирование общественного мнения в США.

«Twitter обладает властью и контролем над политическим дискурсом в этой стране, который неизмеримо, исторически беспрецедентен и глубоко опасен для открытых демократических дебатов», – приводит агентство Bloomberg отрывок из обращения адвокатов Трампа в суд.

В январе вскоре после штурма Капитолия и связанных с этим событий администрация Twitter объявила о бессрочной блокировке аккаунта Трампа, объединявшего десятки миллионов подписчиков.

Ранее экс-президент США, используя соцсети, неоднократно заявлял о фальсификации выборов и украденной у него демократами победе. Тем не менее, все поданные его командой иски были судами отвергнуты, а сами соцсети одна за другой заблокировали его доступ к персональным страницам.