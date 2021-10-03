Убитую горем вдову обманул мошенник, представившийся известным шведским журналистом

Овдовевшая женщина мечтала найти в Интернете поддержку и понимание. Фото: Евгения ГУСЕВА

Интернет-мошенники продолжают обманывать население, придумывая все новые и новые легенды и предлоги. Некоторые истории удивляют даже видавших виды оперативников.

Недавно в полицию обратилась 50-летняя москвичка Ирина В.* Женщина сообщила полицейским, что стала жертвой мошенничества. Ирина рассказала оперативникам, что буквально месяц назад от инсульта скончался ее супруг. Это стало для нее настоящим ударом, Ирина очень переживала и не могла найти себе места. Первые дни после утраты - похороны, вопросы с документами прошли для женщины как в тумане. Взрослые дети поддерживали мать как могли, но у каждого своя жизнь, да и не всем можно поделиться с хоть и взрослым но ребенком. Ирина чувствовала, что осталась одна и ей не с кем поговорить, негде найти поддержку и понимание.

Эти терзания привели женщину в интернет, на сайт знакомств, где она хотела найти собеседника, с которым можно поделиться своими переживаниями, выговориться и поплакать. Друг нашелся очень быстро. Статный, солидный мужчина 53 лет, который представился как Ноэль Нильсон. Мужчина сообщил, что он родом из Швеции и работает журналистом, а в настоящий момент он в рабочей командировке в Сирии. Общение сразу заладилось, Ноэль выслушивал Ирину, утешал и поддерживал, а также делился историями из своей жизни и работы. Новый друг стал часто звонить Ирине по скайпу, где они могли часами болтать о жизни и делах. Со временем Ноэль стал проявлять к Ирине знаки внимания, говорить о чувствах и совместных планах на будущее.

Так продолжалось две недели, пока Ноэль не решил поделиться с Ириной своим секретом. По словам мужчины, в Сирии он взялся за одну подработку для местного миллионера. Тот попросил его провести частное расследование, за которое заплатил Ноэлю 1,8 млн $. Мужчина спрятал наличные в металлическую коробку, чтобы деньги не отобрали сирийские власти и стал думать, как ему вывезти свой заработок из страны. Через несколько дней Ноэль сообщил Ирине, что нашел выход. Мужчина якобы договорился с кем-то из организации «Красный крест» о транспортировке его коробки с наличными под видом медицинского груза. Ноэль сообщил, что коробку могут доставить только в Москву, где ее сможет забрать Ирина. Однако, есть одна небольшая загвоздка: за транспортировку необходимо заплатить дистанционно, на электронный счет с помощью банковского перевода. Ирина согласилась помочь своему новому другу. Мужчина назвал сумму - 182 530 рублей. Таких денег у женщины не было, пришлось брать кредит.

«Я нутром чувствовала неладное, что все не на самом деле, особенно, когда речь зашла про деньги. Но он так грамотно и точно все объяснял, успокаивал, поддерживал, что я не могла отказать. Я не верила, но делала все, что он скажет. Пошла в банк, взяла кредит и перевела на указанный им счет необходимую сумму. Я надеялась, что мне повезет и он окажется порядочным человеком. Но чуда не случилось. Как только Ноэль получил мой перевод, он снова стал требовать деньги, но уже полмиллиона рублей. Тут у меня и щелкнуло внутри, мозг включился, я поняла, что меня обманули.» - рассказала Ирина в разговоре с KP.RU

Когда новый друг повторно попросил деньги, Ирина поняла, что ее обманывают и сразу направилась в полицию, писать заявление. Ноэль еще некоторое время пытался дозвониться и дописаться до женщины, но больше с ним общаться Ирина не стала. Обманутая женщина написала заявление в полицию, понимая, что преступника вряд ли найдут.

«Я знаю, что его вряд ли поймают, но мой опыт, возможно, поможет другим людям не попасться на удочку мошенников. Мне пришлось взять кредит на крупную для меня сумму. У меня небольшая зарплата, придется выплачивать долг много лет. Не знаю как буду дальше жить и на что. Надеюсь, что моя ошибка убережет других.» - поделилась переживаниями Ирина в разговоре с KP.RU

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Телефонные мошенники чаще звонят богатым, но попадаются на их удочку бедные

Каждый шестой россиянин пострадал от телефонных аферистов (подробности)