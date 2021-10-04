Корча рож у Соловьева, Доброхотов и Шульгин, отвага певицы Шакиры, свиньи и декарбонизация, Чубайс просит пищи, гастарбайтеры в современном искусстве

Телеведущий Владимир Соловьев. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

После летнего перерыва В. Р. Соловьев обновил труппу. На его вечерах появились экономисты М. Г. Делягин и М. Л. Хазин (которые, кстати, теперь и свои фонды-институты разместили в одном доме – на ул. Макаренко, что на Чистых Прудах).

Оба экономиста физиономически выступают в жанре, описанном еще смотрителем училищ Лукой Лукичом Хлоповым: "Что ж мне, право, с ними делать? Я уж несколько раз им говорил. Вот еще на днях, когда зашел было в студию наш предводитель, они скроили такую рожу, какой я никогда еще не видывал. Они-то ее сделали от доброго сердца, а мне выговор: зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству". С чем согласился и городничий: "Да, таков уже неизъяснимый закон судеб: умный человек — или пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси".

И прежде на вечера В. Р. Соловьева являлся председатель открытого клуба "Международный диалог" Г. М. Амнуэль, призывавший телеведущего к покаянию, в том числе и перед военнослужащими вермахта, и тоже строивший уморительные рожи. Нервный тик – страшное дело и никого не щадит. Соловьев разошелся с Амнуэлем во мнениях и перестал его звать на вечера, но по закону сохранения теперь вместо него Делягин с Хазиным.

Так бывает, что представители вроде бы антагонистических взглядов оказываются в сходных жизненных обстоятельствах. Иноагент Р. А. Доброхотов, издатель журнала "Инсайдер", чекистов обманул -- "Он прибыл в приграничный населённый пункт Колещатовка Воронежской области, после чего в нарушение действующего законодательства скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска".

Р. А. Доброхотов Фото: Shutterstock

То есть повторил подвиг журналиста В. В. Шульгина, которого в 1925 г. контрабандисты перевели через польско-советскую границу. Он так описывад свой анабазис: "Скверный тут поворот: перекресток… Я передвинул предохранитель на "feu". Но скверный поворот миновали благополучно. Новая дорога пошла полем. Я передвинул на " sûr". Да или нет?.. Жизнь или Смерть? Мелкие сосны, что были передо мной, не дали ответа. Я проверил свою "игрушку" и переставил на "feu".

В скором времени и Р. А. Доброхотов опишет, как в окрестностях Колещатовки он переставлял то туда, то сюда предохранитель на своем браунинге. Это будет не менее занимательно, чем приключения колумбийской певицы Шакиры на которую в Барселоне напали два кабана. Дикий вепрь – грозный зверь, но, к счастью, в Барселоне вепри подражают людям. Т. е. нападают на путешественников не с целью растерзать их, а с целью поживиться их вещами. Хитрые и изворотливые кабаны вырвали из рук певицы сумку с мобильным телефоном и скрылись с добычей в лесопарке.

Шакира, однако, не растерялась, стала преследовать вепрей – и вернула награбленное.

Ее храбрость достойна уважения, но есть опасность, что певицу подвергнут гонениям за негуманное общение с животными, противоречащее идеалам зеленого мира. В последнее время кабаны чрезвычайно расплодились в точности по предсказанию чеховского Печенега: "И куры, и гуси, и зайчики, и овечки, все будут жить на воле, радоваться, знаете ли, и Бога прославлять, и не будут они нас бояться. Настанет мир и тишина. Только вот со свиньями как быть? Ведь если их не резать, то они размножатся, знаете ли, тогда прощайся с лугами и с огородами. Ведь свинья, ежели пустить ее на волю и не присмотреть за ней, все вам попортит в один день. Свинья и есть свинья".

Певица Шакира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И точно: нашествие свиней стало обыденностью и в итальянском Бергамо, и в русских селеньях, и в Каталонии, и даже в израильской Яффе – и сионизм их не берет. Зеленый мир во всем его величии. Причина проста: не моги стрелять -- новые свинские поколения уже и выстрелов не боятся, не зная, что это такое и что от таких звуков бывает.

С кабанами действительно получилось не очень гладко, но убежденные экологи не унывают, отмечая, что зато на других фронтах зеленой борьбы все будет ладком да порядком. Их не смутить ни биржевой ценой на газ, возросшей до 1200 долл. за тысячу кубов – цифра прежде неслыханная, ни жалобной просьбой европейцев дать стране угля – просьба, естественно, обращена к России, ни познавательные ролики, в которых немцам, наиболее из европейцев преуспевшим в зеленой энергетике, рассказывают, как соорудить буржуйку и как для экономии тепла заклеивать окна фольгой.

А. Л. Кудрин и А. Г. Силуанов, преклоняясь перед отвагой европейских пролетариев, штурмующих небо (хотя бы и с некоторыми неудобствами), отмечают, что к 2050 г., а может быть, и раньше доля углеводородов в российском экспорте упадет ниже низкого – зачем они грядущему зеленому человеку? А значит, бюджету хана – и все, что мы уже не раз слышали по этому поводу. "Резать, не дожидаясь перитонита". Лучших министров финансов в мире не смущает даже то обстоятельство, что перитонит то ли будет, то ли нет, а энергодистрофия уже есть, причем не в России, а немного западнее.

Возможно, такая устремленность в 2050 г., сочетающаяся с неспособностью видеть, что творится сейчас, связана с решением "Российского партнерства за сохранение климата", протагонистом которого является А. Б. Чубайс – "Предусмотреть необходимые объёмы финансирования в государственном и частном секторе для обеспечения реализации интенсивного сценария и системной социально-экономической трансформации, соответствующей цели достижения углеродной нейтральности РФ к 2050 г.".

Кадр из скандальной фотосессии таджикского блогера Руслана Бобиева.

Когда речь идет об объемах финансирования – и немалых, – странно было бы обращать внимание на объективную реальность, данную нам в ощущения. Не тем живем.

Но разные переходы действительно неизбежны. Если не зеленые, то артистические.

Таджикский блогер Руслан (Музаффар) Бобиев опубликовал в сети ТикТок композицию, в которой он снялся с дамой на фоне храма Василия Блаженного и процессе имитации полового акта. Дама одета (частично) в полицейский мундир, а подпись к композиции гласит: "Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить". Сейчас речь идет о депортации Руслана-Музаффара из России – по образу уже депортированного комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде.

Прежде такими художествами занимался любимец начальства галерист М. А. Гельман и его друзья. Но теперь ни Гельмана, ни друзей не видать – они далеко, а экологическую нишу заняли гастарбайтеры из солнечных республик.