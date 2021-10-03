Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России - о задержании Геннадия Можейко: Это абсолютно возмутительный случай. Мы требуем немедленного освобождения нашего коллеги и наказания всех виновных

Владимир Соловьев рассказал, что Союз журналистов России внимательно следит за ситуацией с Геннадием Можейко Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Володя, ты знаешь, что Геннадия Можейко (корреспондент «КП-Беларусь») арестовали в Москве. Перед этим заблокировали сайт «КП-Беларусь», а год назад (ты тоже в курсе) закрыли ежедневную «Комсомолку»...

- Мы, Союз журналистов России, конечно, очень внимательно следим за этой ситуацией еще с той ночи с 1 на 2 октября и пытаемся выяснить подробности, связываемся и с посольством России в Белоруссии, и с Белорусским союзом журналистов, и с нашими коллегами. И та картина, которая сейчас выясняется, абсолютно неприемлема. Журналиста задерживают, увозят, никто не объясняет почему. Сейчас ему предъявляются в Белоруссии, на Окрестина (адрес следственного изолятора в Минске – А.Г.), какие-то обвинения. Понятно, что обвинения связаны с его профессиональной деятельностью, с тем текстом, который он опубликовал 28 сентября, после чего текст провисел три минуты. Судя по всему, была закрыта властями Белоруссии электронная версия «Комсомольской правды», что тоже, по сути, является откровенным давлением на российские СМИ со стороны властей братской Белоруссии.

- Как оцениваешь эти события?

- Увы, это можно расценивать как нарушение свободы слова, свободы распространения информации.

Это абсолютно возмутительный случай, и мы требуем немедленного освобождения нашего коллеги Геннадия Можейко и наказания всех виновных в том, что его задержали. Я вхожу в состав Совета по правам человека при президенте. Мы вчера долго обсуждали в закрытом чате эту ситуацию. И со стороны нашей комиссии по защите прав журналистов и свободы слова уже на сайте Союза опубликовано заявление, оно есть и в наших социальных сетях, и на сайте Союза журналистов. Мы сейчас готовим заявление и от имени Союза журналистов, которое завтра утром появится на сайте, которое мы переведем на английский и отправим в Международную федерацию журналистов и в другие правозащитные и журналистские международные организации.

Геннадия Можейко, корреспондента «КП-Беларусь», арестовали в Москве Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Владимир Сунгоркин (главный редактор КП) уже назвал все происходящее произволом. Ты считаешь, что в принципе реакции, о которой ты мне сейчас рассказал, достаточно?

- Я надеюсь, что наш коллега будет освобожден и все-таки этот инцидент будет исчерпан. Потому что недопустима ситуация, когда на территории братской, по сути, страны таким образом относятся к представителю СМИ и арестовывают его, пытаются наказать за то, что он выполняет свои профессиональные обязанности. Может быть, действительно, на фоне общей картины в Белоруссии, когда обострена политическая ситуация, когда этот взаимный расстрел сотрудника КГБ и оппозиционера вызвал бурную реакцию в стране, каждое слово на эту тему там взвешивают. И даже редактор сайта «КП-Беларусь», насколько я понимаю, когда увидел этот материал, решил его снять на всякий случай. Тем не менее, он был замечен властями Белоруссии, и сайт был закрыт с обвинением оправдания терроризма. Хотя, по сути, никакого оправдания, как я понимаю, там не было, просто был какой-то рассказ об этом человеке, который погиб в перестрелке.

- Тем более о том, каким он был много-много лет назад, еще в школе. Какие еще у нас по линии Союза журналистов запланированы действия?

- При необходимости мы в любой момент поддержим «Комсомольскую правду».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В августе 2020 года газету «Комсомольская правда в Беларуси» запретили печатать, поэтому тираж приходилось ввозить из России. Но "Белпочта" отказалась и распространять её среди тех, кто оформил подписку. Газету продавали в редакции и торговых сетях.

Во вторник, 28 сентября 2021, сайт kp.by опубликовал материал Геннадия Можейко с комментарием одноклассницы Андрея Зельцера. Вечером того же дня во время рейда по квартирам лиц, которые могут быть причастны к терроризму, Зельцер застрелил сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка, а силовики в ответ застрелили Зельцера.

В публикации Можейко одноклассница Зельцера рассказала, что в школе Андрей занимался фехтованием. Она также отметила, что ничего не знает о политических взглядах бывшего одноклассника.

Материал с разговором о Зельцере быстро отредактировали, а вскоре удалили. Несмотря на это, утром после публикации Мининформ принял решение заблокировать сайт kp.by.

В квартире Геннадия Можейко сотрудники КГБ провели обыск, в постановлении на обыск были указаны две статьи уголовного кодекса: ст. 130 ч. 3 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и ст. 369 (Оскорбление представителя власти). Геннадий был задержан в Москве, сейчас он находится в изоляторе на Окрестина в Минске.

РЕАКЦИЯ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

- Да, мы не согласны категорически с этим. Не согласны. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципов свободы СМИ. И, конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны все-таки обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Беларуси.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова:

Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии «Комсомольской правды».

Отвечая на многочисленные вопросы о задержании сотрудника «Комсомольской правды в Беларуси», хотела бы сказать, что речь идёт о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева:

"История с журналистом российского СМИ, который написал про убийство сотрудника белорусской КГБ, и за это был признан преступником и врагом народа - дичь. Наше (комиссии СПЧ) требование от Лукашенко немедленно освободить журналиста «КП» из минской тюрьмы. «Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что журналист "КП в Беларуси" Геннадий Можейко в настоящее время задержан в Минске, а дома у него был обыск.

Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывает власти Белоруссии немедленно освободить журналиста.

После блокирования сайта «Комсомольской правды в Белоруссии» данные действия белорусских властей выглядят целенаправленным давлением на российские медиа на территории союзного государства.

Профессиональная деятельность журналиста не может быть основанием для преследования»

Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев:

- Согласен с комментарием официального представителя МИД России Марии Захаровой - чтобы делать исчерпывающие выводы, надо иметь полную информацию. Полагаю, следствие Беларуси предоставит необходимые данные по этому эпизоду по запросу.(полный текст интервью)

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