Владимир Сунгоркин: Все, что происходит с «Комсомольской правдой» в Белоруссии – произвол

Владимир Сунгоркин не понимает, зачем нужны такие резкие, агрессивные мероприятия по отношению к «КП» в Белоруссии Фото: Артем КИЛЬКИН

Журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко задержали, в настоящее время он находится находится в следственном изоляторе в Минске. Это произошло сразу после того, как на сайте kp.by вышел материал Геннадия Можейко о застрелившем сотрудника КГБ Белоруссии и погибшем в перестрелке с силовиками жителе Минска Андрее Зельцере. После этого материала сайт "Комсомольской правды в Беларуси" был заблокирован.

Главный редактор "Комсомолки" Владимир Сунгоркин прокомментировал данную ситуацию в эфире Радио "КП".

- На эту минуту известно, что у Геннадия Можейко был обыск большой, несколько часов, что к нему приехало 7 следователей, что Можейко уехал в Москву. Это была не какая-то командировка или редакционное поручение, он уехал в Москву по личным делам. Там его задержали. Мы не знаем, кто задержал, как и где, пока у нас нет никакого официального подтверждения. От родителей Геннадия мы знаем, что он в знаменитом уже изоляторе временного содержания в Минске на улице Окрестина находится. Вот все, что нам известно на эту минуту.

- Как вы можете оценить все, что происходит сейчас с «Комсомольской правдой», со СМИ в Белоруссии?

- В целом про СМИ в Белоруссии мне сложно говорить. С «Комсомольской правдой»… Еще несколько дней назад мы считали, что происходит какое-то затянувшееся недоразумение, но сейчас я думаю, что все, что происходит с «Комсомольской правдой», это просто такой… Наверное, самое точное слово – произвол. Чем он вызван, я не понимаю. Зачем нужно такие резкие, агрессивные мероприятия проводить с «Комсомольской правдой» в Белоруссии, которая, на мой взгляд (и не только на мой взгляд, и власти Белоруссии это раньше признавали), вполне корректно себя ведет, вполне корректно информационно освещает все, что происходит в Белоруссии в последние месяцы. Это какой-то произвол, это какая-то неадекватная реакция на абсолютно невинную заметку. Там буквально несколько слов одноклассницы преступника: что в школе он был очень хорошим парнем и что с ним случилось, она не понимает. И за эти слова наш журналист в следственном изоляторе, а сайт «Комсомольской правды» в Белоруссии заблокирован.

Я думаю, что очень много всего соединилось в этой истории. Наш сайт реально был самым популярным сайтом по аудитории в Белоруссии в последние месяцы, на него заходило ежедневно более 300 тысяч человек. Возможно, это раздражало власти республики. Потому что я с удивлением и с прискорбием обнаружил, что когда заблокировали наш сайт, даже в государственных СМИ Белоруссии это было встречено таким дружным ликованием, что наконец-то популярный сайт заблокирован!. В общем, совершенно все было странно для меня.

Вторая причина в том, что в целом очень нервная ситуация в политической жизни Белоруссии. Они готовятся к референдуму, они готовятся к принятию новой Конституции и достаточно нервно относятся к тому, что в информационном поле Белоруссии существует некий информационный канал, «Беларусь-КП» , который ими напрямую не контролируется. В принципе там идет такое строительство осажденной крепости, в Белоруссии сейчас. Я думаю, это все тоже повлияло.

Геннадия Можейко задержали в Москве, куда он приехал по личным делам Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

- Мы категорически с этим не согласны. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципа свободы СМИ. Конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Белоруссии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова:

- Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии «Комсомольской правды».

Отвечая на многочисленные вопросы о задержании сотрудника «Комсомольской правды в Беларуси», хотела бы сказать, что речь идёт о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами.

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир (в интервью ТАСС):

- По нашим данным подтвердилось, что он (журналист Геннадий Можейко - прим. ред) задержан и находится сейчас в Минске. Он до сих пор сам не выходит на связь ни с родными, ни с коллегами по изданию. Насколько мы знаем, ему не предъявлялись обвинения, связанные с террористической деятельностью, с преступной какой-то деятельностью, из чего мы можем предполагать, что он задержан по причине своей профессиональной деятельности, по причине материалов, которые он готовил для своего издания, то есть, по факту за то, что он является журналистом и выполняет свои журналистские обязанности…

Поэтому мы настаиваем на том, и сейчас будем связываться с коллегами и в Белоруссии, и с рядом других коллег, чтобы полная информация о том, где находится наш журналист, была обнародована. Чтобы было обнародовано, что именно ему инкриминируется. И естественно, если это связанно с его профессиональной деятельностью, чтобы он был немедленно освобожден.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В августе прошлого года газету «Комсомольская правда в Беларуси» под надуманным предлогом было запрещено печатать в Беларуси, и с тех пор ее печатали в России и ввозили.

«Белпочта» отказалась ее распространять подписчикам, потом вычеркнула из подписного каталога. И вдогонку еще выставила счета на огромные суммы в качестве возмещения якобы не обеспеченной «Комсомолкой» подписки.

Однако «КП в Беларуси» еще продолжала распространяться - ее продавали в редакции, в нескольких торговых сетях.

После блокирования сайта KP.BY весь тираж газеты остался в редакции - никто из ритейлеров не рискнул взять ее в распространение.

И вот теперь - наш корреспондент Геннадий Можейко в печально знаменитом изоляторе «Окрестина». В прошлом году, 12 августа, вместе с другими журналистами он был избит во время исполнения трудовых обязанностей - освещал беспорядки в Минске. Редакция направила официальное обращение в МВД, был получен официальный ответ, что заявление оставлено без рассмотрения.

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